Andalucía destina 9.811 millones a la educación no universitaria "pese a percibir 60 millones menos del Gobierno"

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo. - JOAQUÍN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha informado en el Parlamento de que el presupuesto de 2027 de la Junta de Andalucía destinado a su departamento asciende a 9.811 millones de euros, 471,9 más respecto a 2026, lo que supone un incremento de un 5,05%. Castillo ha resaltado que la cifra que la administración autonómica aporta con fondos propios alcanza los 8.915 millones de euros, lo que supone el 90,8% del presupuesto, es decir, "no proviene de fondos europeos ni estatales". Ha añadido que para 2027 Andalucía va a recibir 60 millones menos de fondos del Gobierno de España, un 11,16% menos.

En su intervención, la consejera ha señalado que el incremento presupuestario se realiza en un contexto de caída de fondos externos, "un esfuerzo a pulmón" que demuestra el compromiso del Gobierno andaluz con la educación pública, unas cuentas que dan estabilidad y continuidad a las políticas educativas. Estos presupuestos, ha asegurado la consejera, están diseñados para desplegar las políticas necesarias para alcanzar una educación de excelencia, que garantice la igualdad de oportunidades de todo el alumnado andaluz.

Con este objetivo "se van a seguir dando pasos firmes" para una plantilla docente más amplia y estable, comprometidos con las familias, que refuerza la apuesta por la Educación Especial y la atención a la diversidad, además de consolidar una Formación Profesional de calidad.

María del Carmen Castillo ha indicado que estas cuentas son expansivas, responsables y comprometidas con las familias andaluzas, con más de 1.024 millones en ayudas, un crecimiento del 6,65% respecto al año pasado y una ayuda media por alumno de 902 euros al año, la más alta de España. En este sentido, la consejera ha asegurado que "no existe otro sistema educativo público en España que garantice un paquete de ayudas tan amplio como el que ofrece la Junta de Andalucía".

Dentro de estos programas destinados a las familias destaca la inversión en comedores, que crece un 4,35%, hasta superar los 102 millones de euros, lo que permite ampliar la oferta, a la vez que se asegura la sostenibilidad y la calidad del servicio; el transporte escolar aumenta su inversión hasta los 136,8 millones, un 2,72% más que en 2026, garantizando el acceso a los centros de todo el alumnado, especialmente en las zonas rurales. Para el aula matinal y las actividades extraescolares se destinan 21 millones, casi un 15% más que el año anterior. En cuanto a las becas, en 2027 se destinarán 376 millones.

Estas cuentas, según ha informado la consejera, también permiten avanzar hacia una escolarización universal en el primer Ciclo de Infantil (0-3 años), completando la gratuidad de la educación en esta etapa con la ampliación al alumnado menor de 1 año en el curso 2027/28. Se trata de una "etapa clave para el desarrollo infantil y la conciliación familiar" a la que se destina 312,6 millones a ayudas a las familias, un 16,3% más que el curso pasado.

"Sumando la inversión en las escuelas públicas y en servicios el esfuerzo total en la etapa supera los 465 millones de euros, un 11% más que en 2026, recursos que permiten que Andalucía haya alcanzado la mayor tasa de escolarización hasta ahora y una de las mayores de España", ha subrayado.

PLATILLA DOCENTE

Otra de las prioridades que se ven contempladas en este presupuesto es la apuesta por el profesorado, "el corazón del sistema educativo". Para ello, se destinan 7.010 millones de euros en salarios, un crecimiento del 6,15% financiado casi íntegramente con fondos propios. Son 406 millones de euros más que en 2026, que permite consolidar la plantilla docente más amplia y mejor retribuida de la historia de Andalucía, para lo cual se destinan 290,4 millones de euros adicionales.

Este incremento, ha explicado Castillo, se destina en su mayor parte al refuerzo de la plantilla docente en cumplimiento del acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales, que ha permitido incorporar este curso a 3.900 docentes más en las aulas andaluzas. También refleja el "firme compromiso" de dotar al alumnado y a los centros educativos del mayor número de profesionales y de ir avanzado en la progresiva bajada de la ratio.

De este modo, este curso la ratio está a 22 alumnos en las aulas de Infantil de 3 años y en las de 4 años el próximo curso 2027/28, medida incorporada por primera vez en la normativa andaluza y que escala curso a curso hasta completar todo Infantil y Primaria.

Asimismo, con esta dotación presupuestaria la plantilla docente en los centros públicos supera los 109.000 docentes, a pesar de que en el actual contexto de bajada de la natalidad los colegios e institutos andaluces cuentan con 30.000 alumnos menos que en el curso anterior.

La titular de Educación ha indicado que se trata de la plantilla consolidada más alta de la historia, por encima de los 105.000 docentes funcionarios de carrera en centros públicos, y la mejor remunerada. Estos presupuestos también incorporan 86,6 millones de euros en incrementos retributivos para personal docente y no docente.

En su intervención, Castillo ha señalado que este presupuesto representa "un compromiso firme" con la inclusión y la equidad, que se refleja en una inversión récord en Educación Especial con 719 millones, lo que supone 83,2 millones más que en 2026. Este esfuerzo continuado se traduce en una mayor inversión por alumno con necesidades educativa especiales (NEE), hasta alcanzar los 8.200 euros por alumno cada año.

Igualmente, estos presupuestos sostienen la mayor plantilla de profesionales especialistas para atender a las necesidades educativas especiales en el sistema educativo andaluz, con cerca de 15.000 profesionales entre orientadores, maestros de Audición y Lenguaje (AL), Pedagogía Terapéutica (PT) y Profesionales Técnicos de Integración Social (PTIS).

Se suman además los 2.096 docentes de refuerzo para atender mejor la diversidad en las aulas en este curso y otros 787 más en Primaria destinados específicamente a apoyar las clases con alumnado NEE y ratios elevadas, otra de las medidas incluidas en el acuerdo con los sindicatos, que sigue avanzando en su cumplimiento.

CONSOLIDACIÓN DE LA FP Y MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Respecto a la Formación Profesional, María del Carmen Castillo ha señalado que con estas cuentas se va a seguir consolidando una FP Dual y de calidad, con una inversión que supera los 800 millones de euros. En este sentido, la consejera ha subrayado que "nunca antes un gobierno de la Junta había apostado de manera tan decidida por situar estas enseñanzas como referente de la educación pública" no solo por el incremento exponencial de plazas sino también por el avance en la calidad.

De esta manera, ha destacado que se están dando "pasos estratégicos" como el refuerzo de la plantilla docente, que alcanza los 12.813 profesionales, que supone una inversión de 745,5 millones anuales. Este refuerzo se acompaña de una inversión adicional de 30,7 millones en gastos corrientes que permitirá seguir mejorando la calidad de la enseñanza, la vinculación con las empresas o la empleabilidad del alumnado. Otros 14,7 millones se destinan a infraestructuras y equipamientos necesarios para los ciclos formativos.

Por último, la consejera ha hecho referencia a las infraestructuras docentes con una dotación presupuestaria para 2027 de más de 183 millones de euros en inversiones reales en bienes inmuebles, continuando la apuesta por la modernización de las infraestructuras iniciadas en 2019. Esta inversión incluye 174 millones para la construcción, reparación y equipamiento de los centros públicos, un 10% más que en 2026. También contemplan 9,4 millones para actuaciones y ayudas para paliar los daños por fenómenos meteorológicos.