Andalucía eleva a nivel 1 el Plan ante el Riesgo de Inundaciones tras activar el aviso rojo en el litoral de Huelva

Terrenos anegados en el municipio de Riotinto (Huelva) en una imagen de archivo de enero de 2025

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado este miércoles 29 de octubre la situación operativa 1 del Plan ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en Andalucía tras el aviso de nivel rojo --riesgo extremo-- activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el litoral de Huelva.

Así lo ha comunicado el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press, donde avisa de que "se esperan lluvias torrenciales en el entorno de Ayamonte" y pide a la población "evitar desplazamientos" y seguir las recomendaciones del 112.

De hecho, vecinos del litoral onubense han empezado a recibir un aviso en sus teléfonos móviles alertando de la activación del nivel rojo --riesgo extremo-- y pidiendo "extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y consultar los consejos del 112".