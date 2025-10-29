Andalucía supera las 150 incidencias por lluvias, un tercio en Huelva con un herido en Gibraleón y atrapados en Ayamonte

Archivo - Lluvias intensas en Sevilla en una imagen de archivo de marzo de 2025 - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, ha atendido durante las últimas horas más de 150 incidencias relacionadas con las lluvias en la comunidad, un tercio de ellas concentradas en la provincia de Huelva, donde se ha activado el aviso rojo --riesgo extremo--, con una persona herida por la caída de la estructura de una terraza en Gibraleón y personas atrapadas en coches en Ayamonte y en viviendas en Villablanca.

Según detalla el 112 en un comunicado difundido pasadas las 11.00 horas, los avisos se han sucedido desde las 09.00 horas en el litoral onubense, principalmente en los municipios de Ayamonte, Isla Cristina y Lepe, y en menor medida en Villablanca, Cartaya y San Bartolomé de la Torre. La mayoría de las llamadas atendidas son por anegaciones de patios, viviendas, garajes, vías públicas y comercios, así como problema en el alcantarillado y caídas de troncos.

La incidencia más destacada ha sido la caída de la estructura de una terraza en la calle Juan XXIII de Gibraleón (Huelva) con una persona herida. Además, el centro médico de Ayamonte, sito en la calle Antonio Concepción Reboura, se ha visto sorprendido por la entrada del agua en sus instalaciones, mientras que varios coches han quedado atrapados en la avenida de la Constitución y calle Sor Eloísa de la localidad.

En Villablanca dos personas han quedado atrapadas en el interior de una vivienda, en Cartaya se ha anegado el colegio Juan Ramón Jiménez y testigos han alertado de que el agua llegaba a la altura de la rodilla en una tienda de la calle Punta Umbría de Ayamonte. En Huelva capital una nave se ha visto anegado en el polígono industrial La Paz, ha caído un árbol sobre un tejado en la calle Cristo y se ha anegado la Plaza Pensamiento y viviendas en la avenida Santa Marta.

En cuanto a las carreteras, hay acumulaciones de agua en la carretera H-9013, que comunica San Bartolomé de la Torre con Cartaya; y en Isla Cristina la caída de un cable de luz ha atravesado la vía en la HU-3300.

En la provincia de Huelva se han activado los Planes Territoriales de Emergencias (PTEL) en doce pueblos: Ayamonte, Beas, Cartaya, Castaño del Robledo, Cortegana, Encinasola, Higuera de la Sierra, Isla Cristina, Lepe, Punta Umbría, Rosal de la Frontera, Villablanca. Estos se suman a los cinco ya vigentes en Sevilla: Osuna, Utrera, Castilblanco de los Arroyos, Pilas y San Juan de Aznalfarache.