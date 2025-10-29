Protección Civil envía una alerta masiva a móviles en Huelva por el aviso rojo por lluvias

Protección Civil envía una alerta masiva a móviles en 12 municipios costeros de Huelva por el aviso de nivel rojo- 112 ANDALUCÍA

HUELVA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protección Civil ha enviado sobre las 09.45 horas de este miércoles 29 de octubre un mensaje de alerta masiva a los teléfonos móviles de los ciudadanos de 12 municipios costeros de la provincia de Huelva, en español e inglés, por el aviso de nivel rojo --riesgo extremo-- activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el litoral onubense ante la previsión de lluvias torrenciales.

En el mensaje #EsAlert recibido en los teléfonos móviles, difundido en español y en inglés, se pide a los ciudadanos "extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y consultar los consejos del 112".

Posteriormente se ha recibido también por los ciudadanos de las comarcas onubenses del Andévalo y el Condado, a las que se ha extendido el aviso de nivel rojo pasadas las 10.30 horas.

En concreto, el mensaje Es-Alert ha sido remitido a 43 municipios onubenses, doce del litoral y 31 del Andévalo y Condado. En el litoral han sido Aljaraque, Almonte, Ayamonte, Cartaya, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Moguer, Palos del a Frontera, Punta Umbría y Villablanca.

En el Andévalo y Condado se ha enviado a: El Almendro, Alosno, Beas, Bollullos Par del Condado, Bonares, Cabezas Rubias, Calañas, El Cerro del Andévalo, Chucena, Escacena del Campo, Gibraleon, El Granado, Hinojos, Manzanilla, Niebla, La Palma del Condado, Paterna del Campo, Paymogo, Puebla de Guzmán, Rociana del Condado, San Bartolomé de la Torre, San Juan del Puerto, Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán, Santa Bárbara de Casa, Trigueros, Valverde de Camino, Villalba del Alcor, Villanueva de las Cruces, Villanueva de los Castillejos y Villarrasa.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado a las 09.18 horas de este miércoles situación operativa 1 del Plan ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en Andalucía tras el aviso de nivel rojo --riesgo extremo-- activado por la Aemet.

Según informa el Centro de Coordinación de Emergencias 112, adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía, la fase de emergencia se refiere a un fenómeno que implica daños - o cuando en razón de oportunidad así lo considere la Dirección del Plan- y por la que son puestas en práctica las medidas necesarias para el socorro y la protección de las personas o bienes.

La situación operativa 1 abarca emergencias que pueden controlarse mediante el empleo de los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía, o con apoyos puntuales de recursos cuya movilización no requiera de una coordinación específica por los órganos centrales del Sistema Nacional de Protección Civil.

En concreto, el aviso rojo de la Aemet alerta de lluvias torrenciales que pueden dejar hasta 60 litros en una hora y 120 litros en 12 horas. La previsión es que se concentren en el entorno de Ayamonte y luego se extiendan hacia el noreste.