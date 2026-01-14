Por Andalucía enmarca la nueva investigación sobre el SAS en "la corrupción que campa a sus anchas" con Moreno

La portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inma Nieto, atiende a los medios junto al candidato a la Junta y líder de IU, Antonio Maíllo, en el Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha sostenido este miércoles que la investigación que ha abierto un juzgado de Córdoba por la presunta comisión de diferentes delitos en relación con contratos de compras y suministros realizados por la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba-Hospital Reina Universitario Sofía durante la pasada pandemia del Covid, entre los años 2020 y 2021, es "un elemento más de toda la corrupción, con todas las letras, que campa a sus anchas en las decisiones que toma el Gobierno" andaluz que preside Juanma Moreno (PP-A).

En una atención a medios en el Parlamento andaluz antes de participar en un encuentro sobre sanidad junto al candidato a la Junta de la coalición Por Andalucía y líder federal de IU, Antonio Maíllo, la portavoz parlamentaria se ha pronunciado así acerca de la decisión del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba de abrir diligencias previas para investigar dicha contratación del Hospital Reina Sofía en una etapa en la que la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, era responsable de dicha plataforma y directora del hospital.

Inma Nieto ha criticado que Moreno "no se da por aludido" de esos presuntos casos de corrupción porque "de la que pretende que se hable y que cope la conversación pública es de aquella que no pasa por sus filas", y no "sobre el troceamiento de los contratos, sobre el abuso de las relaciones de privilegio que algunas empresas de la salud tienen con este Gobierno" del PP-A, ni sobre "el desprecio absoluto a la legalidad vigente a la hora de aplicar los recursos públicos".

"Todo eso que está efectivamente investigándose en los juzgados, y ahora en Córdoba se suma una nueva pieza de algo que ya conocíamos, y sobre todo que conocíamos en la literalidad de los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía, que es donde pudimos leer con todo detalle las tropelías que estaba haciendo el Gobierno de Moreno Bonilla, haciendo pasar grandes contratos partidos 'a cachitos' para podérselos dar a la multinacional farmacéutica de turno, intentando hacerlos pasar por contratos menores, cuando la Intervención General, taxativamente, ha descartado esa opción", ha continuado comentando la portavoz de Por Andalucía.

Inma Nieto ha agregado que "ojalá que el ritmo de la actuación judicial se intensifique, y antes de que la ciudadanía sea llamada a votar" en las próximas elecciones andaluzas --previstas para este año 2026-- "tengan sobre la mesa las decisiones judiciales que estén al compás del calado del sinvergonzonerío con el que Moreno Bonilla está utilizando los recursos públicos para desbaratar nuestros sistemas de protección básicos, sean de salud, de dependencia o de educación".

La representante de Por Andalucía ha criticado que, pese a ese comportamiento, desde el Gobierno del PP-A se intenta "dar una suerte de apariencia de apuesta por esos sistemas" públicos "metiendo en los presupuestos, en las mismas partidas, el dinero cada vez menor que va a fortalecer lo público", mientras dedica dinero "cada vez de manera más grande y fraudulenta" a "manos de empresas privadas".