Andalucía espera un frente este miércoles que provocará un descenso de 5ºC y la aparición de chubascos con tormentas

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía espera la vuelta de las lluvias a partir del miércoles ante la llegada de un frente asociado a una borrasca que circula en el noroeste de Europa. En declaraciones a Europa Press, el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha señalado que este frente "va a traer nubosidad y precipitaciones a la parte oriental de Andalucía a partir del miércoles" y en las comarcas andaluzas cercanas al mar de Alborán a partir del jueves.

En esta línea, el meteorológo ha apuntado que la llegada de este frente vendrá asociada con un descenso de aproximadamente cinco grados en el Valle del Guadalquivir, mientras que las precipitaciones, "que podrán ser en forma de chubascos con tormentas", continuarán en la jornada del jueves.

En concreto, el responsable de la Aemet en Andalucía ha apostillado que las precipitaciones aparecerán el miércoles en las sierras orientales andaluzas, mientras que el jueves se desplazarán a la costa del mediterráneo de Cádiz, Málaga, Granada y Almería.

De este modo, Del Pino ha precisado que, en términos generales, Andalucía pasará de rondar los 40 grados el lunes y el martes a pasar a los mencionados 35 grados. No obstante, ha matizado que pese al descenso de las temperaturas, la comunidad persistirá "ligeramente por encima de la media".

En cuanto al fin de semana, se esperan "cielos poco nubosos despejados" que provocarán un nuevo ascenso de las temperaturas desde el viernes hasta el sábado, mientras que el domingo se estabilizarán, sin alcanzar los 40 grados que marcarán los termómetros al inicio de la semana.

Finalmente, el delegado territorial de la Aemet ha concretado que la vaguada vendrá asociada con vientos de poniente que provocarán el citado descenso de las temperaturas el miércoles. Esta racha persistirá, aunque con menor intensidad, el jueves, 10 de septiembre.