Andalucía espera lluvia en el mediterráneo esta semana tras el inicio del otoño más cálido desde 1961

Archivo - Imagen de archivo de varias personas protegiéndose de la lluvia. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los restos de una dana cerca de Canarias se aproximan a la Península y pueden dejar precipitaciones puntuales en el litoral mediterráneo hasta el jueves, según ha informado el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino.

En declaraciones a Europa Press, el delegado ha precisado que las temperaturas para esta semana se mantendrán sin cambios, "con máximas por encima de la media para ésta época del año que se sitúan en torno a los 25 grados y mínimas de 12 grados". Asimismo, ha destacado que el inicio de otoño en Andalucía ha sido el más cálido y el duodécimo más seco desde 1961 con una temperatura media de 22,6 grados y una anomalía de más 2,5 grados respecto a la media habitual.

A nivel provincial, el delegado ha informado de que "el inicio de otoño ha sido el más cálido no sólo a nivel regional" ya que se ha registrado récord en seis de las ocho provincias andaluzas, siendo Sevilla la más afectada con una temperatura media de 24,2 grados, seguida de Huelva con 23,6 grados, Cádiz con 23,4 grados y Córdoba con 22,8 grados.

Igualmente, Del Pino ha detallado que "Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz y Málaga" registraron sus periodos más cálidos en los meses de septiembre y octubre, mientras que "Granada ha sido el segundo periodo más cálido y Almería que ha sido el cuarto".

Por otra parte, respecto a la previsión para esta semana, Del Pino ha resaltado que hay varios avisos activos por lluvia y tormentas en Cádiz para el miércoles.

Por último, de cara al fin de semana, la Aemet espera la llegada de una borrasca atlántica que afectará el domingo a la provincia de Huelva y que se extenderá por el resto de Andalucía a partir del lunes.