Andalucía exige información sobre patrulleras marroquíes en aguas de Ceuta "a sólo 13 kilómetros de nuestra costa"

La portavoz de la Junta, vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, este miércoles - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha reclamado este miércoles al Ejecutivo nacional información sobre la entrada de buques marroquíes en aguas de Ceuta coincidiendo con la llegada masiva de más de 80.000 migrantes a la ciudad autónoma el 30 y 31 de julio.

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, la portavoz de la Junta y vicepresidenta tercera, Carolina España, ha expresado que están "preocupados por esa información sobre patrulleras marroquíes invadiendo las aguas territoriales".

"No han sido claros sobre qué pasó exactamente y por qué se ocultó", ha manifestado Carolina España, recordando que sólo hay trece kilómetros entre las costa de Andalucía y Ceuta.

"Andalucía debería ser informada sobre todas estas cuestiones", ha manifestado la portavoz de la Junta, apuntando que el Gobierno central no debería "engañar" ante una crisis de seguridad nacional tan importante.

"Cada día conocemos noticias mucho más preocupantes y entendemos que el Gobierno debe ser claro y debe contar toda la verdad", ha agregado Carolina España.

Ha calificado de una noticia "positiva" la presencia del Rey Felipe VI y de doña Letizia ayer en Ceuta. "Toda España ha podido oír lo que estábamos deseando, un jefe del Estado defendiendo la integridad territorial de España", ha señalado.

En su opinión, los Reyes de España "han hecho más en 24 horas" en Ceuta que el Gobierno central "en dos meses".