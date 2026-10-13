Moreno cree que la visita de los Reyes a Ceuta será muy "fructífera": "Acercar el símbolo de la integridad territorial"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (Fotografía de Archivo) - Francisco J. Olmo - Europa Press

BRUSELAS/SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado convencido este martes de que la visita del Rey Felipe VI y la doña Letizia a Ceuta será "muy fructífera" para la "autoestima" de los ceutíes.

En declaraciones a los medios de comunicación en Bruselas, donde tiene agenda oficial como vicepresidente del Comité de las Regiones Europeas (CdR), Juanma Moreno ha mostrado su satisfacción por esa visita de los Reyes a Ceuta, que es "muy oportuna en este momento tan difícil" para los ceutíes, "que llevan ya más de 70 días de una situación anormal, sufriendo muchísimo después de la invasión que tuvieron a finales del mes de julio".

Para Moreno, la presencia del Rey en Ceuta "no solamente los consuela, sino que también es una manera de acercar el símbolo de la unidad y de la integridad territorial de España a una ciudad española como es Ceuta".

"Me parece positiva y oportuna y además me parece que va a ser fructífera para el propio ánimo y la autoestima de los ceutíes", ha recalcado Juanma Moreno.

Ayer lunes, durante una intervención en la apertura de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades, en Bruselas, Juanma Moreno subrayó que Ceuta es "frontera exterior del sur de la Unión Europea, y ha vivido una invasión", tras lo que defendió que sus vecinos necesitan sentir que "Europa está a su lado, porque proteger Ceuta también es proteger a Europa".

Moreno recalcó que "la fortaleza de Europa no se construye sólo en Bruselas", sino que "se construye cada día en las ciudades, en los pueblos, en las regiones", y aseveró que "Europa nunca será fuerte hacia el exterior si antes no es fuerte hacia adentro".