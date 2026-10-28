Por Andalucía expresa su preocupación por el accidente y traslada apoyo a los servicios de emergencias

El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo (Fotografía de Archivo) - María José López - Europa Press

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Por Andalucía ha expresado su preocupación por el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la estación de Urda (Toledo), apuntando que hay que ser "prudentes" en este momento a la espera de más información, y ha trasladado todo su apoyo a los servicios públicos y de emergencia que están trabajando en la zona del siniestro.

El portavoz parlamentario de Por Andalucía y coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha indicado, durante su participación en un 'Encuentro Ser' con motivo de las elecciones generales del 29N, que está "absolutamente impactado" por las imágenes que se han empezado a ver a través de redes sociales.

"La información que nos va llegando la verdad que es terrible y nos hace temer lo peor", ha manifestado Maíllo, apuntando que hay que ser "prudentes" en estos momentos.

Por su parte, el portavoz adjunto de Por Andalucía, Ernesto Alba, también ha expresado, en rueda de prensa, su preocupación por este accidente de dos trenes, y ha trasladado la solidaridad a las personas que estén en los vagones y a los familiares y el apoyo a los servicios públicos que están atendiendo en la zona del siniestro.

PREGUNTAS

presupuestos:

con tratados de libre comercio como MERCOSUR, que al final va en detrimento y en no defender los intereses de los pequeños agricultores, como puede ser la red agrícola que tenemos en Andalucía. Serían las tres cuestiones que quería plantearos y no sé si tenéis una pregunta.

Lo comentado al principio, es prematuro, no tenemos bastantes datos todavía sobre el tema del accidente.

Quería pedirle una valoración, así, inicial, si parece que puede ser de nuevo un accidente o una falta, quizás, de infraestructuras en la red ferroviaria española. Gracias.

54.716 millones de euros que ahora, como sabéis, pues, bueno, tienen todo el proceso de debate parlamentario hasta el mes de diciembre.

Nosotros, a expensa de también valorarlo, verlo, estudiarlo, sí, por la experiencia de otros años y la línea política del Partido Popular a la hora de elaborar presupuestos, entendemos que, lo primero, tienen que estar muy diseñados a la...

...a medida del acuerdo que hubo entre el Partido Popular y Vox, habrá que ver hasta dónde ha metido las garras y la pezuña en ese presupuesto la extrema derecha, pero sí estamos seguros, y lo valoraremos, de que el presupuesto siga el modelo privatizador que el Partido Popular ha tenido en los últimos ocho años, ¿no? Habrá que ver de ese presupuesto cuánto dinero público va para...

...seguir engordando las cuentas de Quirón en materia de sanidad pública, en materia de educación para la concertada y servicios públicos que se van, de alguna manera, privatizando o se van entregando a manos privadas, deteriorando el servicio público. Nosotros es a lo que vamos a estar más atentos en principio y respecto al tren, yo ahora mismo no podría hacer una...