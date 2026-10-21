Andalucía firmará con las universidades nuevos contratos programa y los rectores piden cerrar "ya" la financiación

El consejero Jorge Paradela ha mantenido una reunión con los rectores de las universidades andaluzas. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, ha trasladado este miércoles a las universidades públicas andaluzas la necesidad de "adecuar la financiación para avanzar en la eficiencia y la sostenibilidad del sistema público". "Un modelo en el que no sólo se hable de financiación, sino también de resultados, indicadores y objetivos de éxito, porque lo que no se mide difícilmente puede mejorar", ha aseverado tras la reunión mantenida con los rectores. Para ello, la Consejería se propone avanzar en nuevos contratos programas que permitan establecer indicadores de éxito, como son la mejora de la posición de las universidades públicas andaluzas en los rankings universitarios y científicos; aumentar la tasa de rendimiento académico y avanzar en la presencia de mujeres en las titulaciones STEM.

Por su parte, el rector de la Pablo de Olavide (UPO) y presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva, en declaraciones a los medios, ha reclamado que los trabajos de la comisión técnica deben "terminar ya". "Hay que darle carpetazo ya" para abordar el siguiente paso: la transferencia de financiación extraordinaria en 2026 para dar respuesta al déficit de 44 millones de euros que han certificado las universidades públicas al cierre de 2025 y que, tras esa financiación extra, "ése sea el punto de partida" para los presupuestos de 2027. En la comisión técnica, de hecho, lo que se han analizado son las "razones" del déficit de 2025.

En este punto, el consejero ha avanzado que la Dirección General de Financiación, Infraestructuras y Recursos Universitarios y el grupo de trabajo técnico para evaluar los gastos de personal serán los instrumentos que permitirán "mejorar la financiación universitaria, reduciendo tensiones y avanzando en la eficiencia del sistema público". Igualmente ha recordado que en los presupuestos andaluces de 2027 la financiación universitaria registrará un incremento de partida adecuado para atender a las necesidades y mejora del sistema público de universidades. Paradela plantea un modelo de financiación ligado a indicadores y avanza un incremento en los presupuestos de 2027 que irá más allá de cubrir las necesidades del sistema.

El consejero ha presentado a los rectores de las universidades públicas andaluzas las líneas estratégicas de su departamento en materia de universidad e investigación, que incluyen diez medidas para atraer, desarrollar y retener talento hasta 2030. El encuentro forma parte de la ronda de reuniones con los agentes sociales y la comunidad universitaria con la que la Consejería concreta su hoja de ruta para la legislatura, que contempla cinco grandes objetivos, indicadores de seguimiento y 40 líneas de actuación.

Ha trasladado a los rectores la oportunidad que vive Andalucía para "convertirse en la región líder del sur de Europa en talento, conocimiento e industria innovadora". "Queremos hacer de Andalucía una potencia basada en el conocimiento, capaz de transformar su talento científico y universitario en liderazgo industrial, empleo de calidad y prosperidad sostenible", ha afirmado. A su juicio, "si nos imaginamos como una cadena de valor, Andalucía tiene casi todo para hacerlo realidad. Las universidades son el motor del talento; la investigación es la fuente de las tecnologías futuras; y la transferencia juega un papel esencial mediante patentes, spin-offs, prototipos y contratos entre investigadores y empresas".

El consejero ha subrayado que reunir en un único departamento las competencias en universidades, investigación, innovación, emprendimiento, industria, energía y minas permite avanzar más rápido hacia ese objetivo. En ese esquema, Paradela considera a las universidades públicas andaluzas aliadas estratégicas para convertir el conocimiento en prosperidad y atraer, desarrollar y retener talento. Entre las metas, el consejero ha planteado a los rectores trabajar de forma conjunta para reducir a la mitad la diferencia en la base media de cotización entre los egresados andaluces y la media nacional, que es de 2.134 euros anuales. También pretende elevar cuatro puntos la inserción laboral en el primer año tras el egreso y dos la proporción de graduados con empleo que trabajan en Andalucía, hasta superar el 76 %.

Paradela ha pedido además empezar de inmediato a preparar la programación académica 2029-2032. La actual, que ha actualizado 210 titulaciones, concluye en el curso 2028/2029. Las alianzas entre universidad y empresa para impulsar la Formación Universitaria Dual completan las medidas en materia de empleo. En investigación, el objetivo es pasar de 9,57 a 13 personas en equivalencia a jornada completa dedicadas a I+D por cada 1.000 ocupados, seis décimas por debajo del dato nacional de 2024. Para lograrlo se fijará un calendario estable de formación, atracción y consolidación de talento. Se reforzará la captación y, sobre todo, la retención de investigadores nacionales e internacionales mediante contratos postdoctorales y el programa Emergia, y se impulsarán proyectos con financiación competitiva en I+D.