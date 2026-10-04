Andalucía gana casi un punto de convergencia con España en 2025 y recupera el 80% de la pérdida entre 2008 y 2018

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, interviene en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz. - María José López - Europa Press

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha recuperado casi un punto de convergencia con España en 2025, según los datos del PIB por habitante de la Contabilidad Regional, al pasar de representar aproximadamente el 75,3% de la media española en 2024 al 76,2% el pasado año, nueve décimas más. Este dato confirma la mejora iniciada en 2018, momento desde el que Andalucía ha ganado 2,1 puntos de convergencia, lo que supone aproximadamente el 80% de los 2,6 puntos que había perdido durante los diez años anteriores.

Para la vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, "este avance de la convergencia ha sido posible gracias a las políticas económicas puestas en marcha por el Gobierno de Juanma Moreno", ha recogido la Junta en una nota de prensa.

La consejera ha resaltado que la comparación de la gestión del Gobierno de Juanma Moreno con años anteriores, a partir de los datos del INE, "pone de relieve el importante cambio de tendencia", que ha atribuido a las medidas de estabilidad y mejora de la competitividad desarrolladas por la Junta, así como a la apuesta por la simplificación administrativa, la política fiscal y el apoyo al tejido empresarial.

"Durante demasiado tiempo, Andalucía estuvo perdiendo terreno en términos de convergencia con España", ha apuntado, "y en cambio hoy los datos muestran que estamos recuperando el terreno perdido y que nuestra economía avanza hacia una mayor convergencia con el conjunto de España".

Así, entre 2008 y 2018, Andalucía pasó de tener un PIB por habitante equivalente al 76,7% de la media española a situarse en el 74,1%, perdiendo 2,6 puntos de convergencia en una década. Sin embargo, desde 2019, la evolución se ha invertido y Andalucía ha recuperado 2,1 puntos, hasta alcanzar el 76,2% en 2025 y los 26.091 euros.

"De esta forma, en siete años se ha recuperado aproximadamente el 80% del terreno perdido durante los diez años anteriores, y la comunidad se encuentra ya a apenas medio punto del nivel relativo que tenía en 2008", ha subrayado. El avance se produce en paralelo a un mayor dinamismo de la economía andaluza: según los últimos datos publicados por la Junta, el PIB real de Andalucía creció un 3,2% en 2025, cuatro décimas por encima del crecimiento nacional, situado en el 2,8%.

Desde 2019, la economía andaluza también ha mostrado un crecimiento superior al nacional. El PIB real acumulado ha aumentado un 12,9%, frente al 12,3% del conjunto de España, un mayor crecimiento que ha permitido avanzar de forma sostenida en el proceso de convergencia económica.

Para Carolina España, este comportamiento adquiere especial relevancia por el contexto en el que se ha producido. La consejera ha señalado que la economía andaluza ha conseguido mantener un mayor dinamismo "a pesar de importantes perturbaciones económicas, como la pandemia de la Covid-19, el repunte de la inflación, los conflictos geopolíticos internacionales y una prolongada situación de sequía", que ha afectado especialmente a Andalucía.

"A ello se suma que estamos compitiendo con una mano atada a la espalda, porque seguimos recibiendo menos recursos del sistema de financiación autonómica de los que nos corresponden para financiar los servicios públicos y atender las necesidades de una comunidad como la nuestra", ha subrayado la consejera. España ha valorado que esa infrafinanciación, que alcanza los 1.634 millones de euros al año según Fedea, "supone una limitación que Andalucía lleva años soportando y que lastra nuestras oportunidades".

Para la vicepresidenta tercera de la Junta, "con una financiación justa, Andalucía no sólo se estaría transformando como lo estamos haciendo, sino que volaría, pero este Sistema de Financiación Autonómica nos corta las alas y nos asfixia", ha lamentado.