Andalucía insiste en que la aprobación de decretos de vivienda es "una trampa más de Pedro Sánchez"

Archivo - La consejera de Fomento y Articulación del Territorio de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, durante la visita las obras de la planta fotovoltaica del Metro de Málaga, a 3 de marzo de 2025 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha insistido este martes en que la aprobación de los decretos de vivienda en el Consejo de Ministros como paso previo a elevarlos a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados es "una trampa más de Pedro Sánchez".

En una entrevista en Canal Sur radio recogida por Europa Press, Díaz ha reconocido que "se pueden aprobar decretos en la Diputación Permanente. Eso es una evidencia. Lo que pasa es que aquí hay una trampa a la democracia" ya que son dos decretos que "no se han ratificado en el Congreso de los Diputados".

La consejera ha apuntado que "no sabemos si son decretos iguales --a los que rechazó el Congreso--. Parece que hay algo de maquillaje, pero no conocemos el texto de esos dos decretos", por lo que "no puede avanzar qué me parecen esos decretos porque no los tenemos". A renglón seguido, ha insistido en que "desde luego, es una trampa más de Pedro Sánchez. Lo que está haciendo no tiene nombre. Desde luego, no es algo que se deba hacer en democracia".

En relación a los desahucios, Rocío Díaz ha defendido que para solucionar esta situación son las administraciones y no los propietarios de los pisos en alquiler los que tienen que "hacerse cargo de la vulnerabilidad" de las familias y darles respuesta.

La consejera ha apuntado que desde Andalucía se abordan los desahucios con "ayudas al alquiler, buscando viviendas y reforzando los servicios sociales". "Nunca, nunca, se puede desplazar al pequeño propietario para que sea él el que dé respuesta a la vulnerabilidad de una familia".