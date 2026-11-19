Flotadores y migrantes tras traspasar la frontera entre Ceuta y Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). Numerosas personas seguían entrando en Ceuta desde Marruecos de forma incontrolada al caer la noche de este jueves, 30 de julio. - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional ha estimado que hubo miles de flotadores, la mayoría del mismo modelo, en diversos tramos de la playa ceutí del Tarajal durante la entrada masiva de migrantes desde Marruecos a la ciudad autónoma a finales de julio, un extremo que "requiere organización".

Así se desprende de un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, que la Policía ha remitido a la jueza de la Audiencia Nacional que investiga la entrada masiva, María Tardón, y en el que estima entre 4.000 y 30.000 los flotadores utilizados durante la incursión.

No obstante, señala que el escenario "más probable" tendría una cifra de entre 8.000 y 10.000 flotadores, una "media" de los cálculos más conservadores --entre 4.000 y 5.000-- y lo más expansivos --entre 20.000 y 30.000--.

De estas cifras, los agentes estiman que el 80% corresponden al mismo modelo, "fabricado en plástico de color negro y con un dibujo estampado a modo de neumático de automóvil". "Adquirir esa cantidad de flotadores, mismo modelo y marca, requiere organización", concluye el CENIF.

Así, la Policía detalla que los migrantes entrevistados señalaron que compraron los flotadores en la localidad marroquí de Castillejos y en establecimientos de otras localidades, mientras que destaca un testimonio que relató que "un militar cerca de la orilla les vendió los flotadores que utilizaron ella y su amiga cobrándoles la cantidad de 270 dirhams marroquíes (27 euros)".

Y apunta a que no es "posible que los propios migrantes adquiriesen directamente en tiendas o venta 'online' los flotadores, ya que no dispondrían del 'stock' que les permita hacer frente a la venta sorpresiva de miles de flotadores en un día concreto, sin una planificación y pedidos previos".