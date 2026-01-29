Por Andalucía insta a "cuidar las infraestructuras" y apela al consenso sobre el "espíritu de Adamuz"

La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, este jueves en el Pleno extraordinario sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). - FRANCISCO J.OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha reclamado este jueves durante el Pleno extraordinario del Parlamento de Andalucía sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) "cuidar las infraestructuras", entre ellas las carreteras de la provincia de Córdoba que sean competencia de la Junta de Andalucía, por considerar que esta catástrofe revela la necesidad de que "tiene que volver a la agenda con más fuerza que nunca".

En su turno de intervención en el debate ha invocado los efectos de lo que ha llamado "el espíritu de Adamuz", que ha sintetizado en "el ejemplo luminoso" que ofreció este municipio cordobés el día de la colisión entre dos trenes, el domingo 18 de enero, y ha defendido que "así es Andalucía, generosa en récord de donaciones de sangre".

Ha pedido que esta reacción se haga extensiva a la misa funeral de esta tarde en Huelva con la presencia de los Reyes con la petición de que "nadie intente caer en la tentación de focalizar para buscar un culpable".

Y dentro de esos ruegos la también dirigente de Izquierda Unida Andalucía ha alentado como una de las enseñanzas de la tragedia "al cuidado de los servidores públicos", convencida de que "requieren también que les cuidemos", y ahí ha incluido al personal del 112, por cuanto ha recordado que se trata de un personal "sujeto al convenio de telemarketing" y ha pedido "un compromiso de integración en el sector público".

En el cuidado de las infraestructuras que ha pedido Nieto ha sumado la travesía en autobús que hay que afrontar en estos momentos tras el accidente, por cuanto ha señalado que la carretera de Adamuz "está en muy malas condiciones, con muchas curvas" y ha descrito que ahora mismo hay que coger un autobús para salvar la zona del accidente y tomar en dirección "a la autovía de Madrid salir altura Montoro, Cardena y Villanueva de Córdoba sin contar pasar por el centro de Villanueva de Córdoba".

Ha reclamado la portavoz de Por Andalucía "cuidado con las palabras", aunque le ha agradecido al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, su tono, ha instado a la Junta de Andalucía en el ejercicio de sus competencias de Consumo vigilar a las "empresas que están haciendo cifras de beneficio con la situación de estas personas" y le ha recriminado a la Junta que "no ha dicho ni una palabra de reproche empresas mercadeando dolor".

En una velada insinuación sobre la protección de datos y las víctimas como se ha esgrimido en el caso de las mamografías del cáncer de mama ha apelado a que "las víctimas son lo más importante y requieren cariño y arropo de todas las Administraciones".

"Poco me parece", ha remachado.