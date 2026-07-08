Andalucía lamenta que el Estado ignore reclamaciones de las comunidades en la reforma del Reglamento de Costas

La consejera en funciones de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha lamentado que el Gobierno de España haya decidido "mantener sin cambios" la tramitación del Proyecto de Real Decreto que modifica el Reglamento General de Costas y el marco de compatibilidad con las estrategias marinas pese a las reclamaciones expresadas por Andalucía y por la mayoría de las comunidades autónomas con litoral durante la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada este miércoles.

En el transcurso de la reunión, que se ha celebrado vía telemática y en la que ha participado la consejera en funciones de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, y la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, Carmen Jiménez, la consejera ha reiterado en una nota de prensa que "una reforma de esta trascendencia no puede abordarse sin un proceso previo de diálogo efectivo, cooperación institucional y respeto competencial", tal como ya había advertido en su requerimiento al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

"Sin embargo, la sesión se ha desarrollado nuevamente como una simple exposición informativa, sin abrir espacios reales de concertación ni incorporar las alegaciones de los territorios que, como Andalucía, estamos afectados", ha declarado. Así las cosas, ha calificado de "especialmente grave" que el Ejecutivo central haya optado por ignorar la posición "ampliamente compartida" entre las comunidades autónomas, que reclaman la paralización de la tramitación del Reglamento hasta que se acometa una revisión integral de la Ley de Costas, dado que las modificaciones propuestas inciden directamente en competencias autonómicas, en actividades económicas estratégicas y en modelos de gestión territorial muy diversos.

Asimismo, ha subrayado que el Miteco continúa avanzando en una reforma parcial del Reglamento mientras permanecen inalteradas las disposiciones legales señaladas por la Comisión Europea en el procedimiento de infracción sobre concesiones en el dominio público marítimo-terrestre. Al respecto, ha remarcado que "son las comunidades autónomas las que gestionan actualmente los títulos afectados y no se nos ha consultado ni se han tenido en cuenta nuestras alegaciones".

Catalina García ha advertido, además, de que "avanzar en una modificación reglamentaria sin atender estas cuestiones generará inseguridad jurídica, un marco normativo provisional y una mayor conflictividad competencial, afectando tanto a la protección del litoral como al desarrollo de actividades económicas vinculadas a la costa y al mar".

En este contexto, ha defendido que la Conferencia Sectorial "debe ser un espacio de cogobernanza real, donde las comunidades autónomas puedan influir en decisiones que afectan directamente a sus procedimientos administrativos y a la gestión del litoral". Por todo ello, Andalucía ha reiterado su petición de paralización inmediata de las reformas del Reglamento de Costas y del Real Decreto 79/2019, y reclamando la consejera en funciones nuevamente la convocatoria urgente de un proceso de diálogo real que permita abordar una reforma integral de la Ley de Costas "con garantías de coherencia normativa, respeto competencial y estabilidad en la gestión del litoral".