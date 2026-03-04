Andalucía lidera la actividad minera en España con el 33,9% del valor de la producción y casi 8.000 trabajadores

Archivo - Vistas de la mina de Cobre Las Cruces , donde el consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, la ha visitado a 28 de noviembre del 2022 en Gerena (Sevilla, Andalucía, España). - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El valor de la producción minera en España asciende a 3.628 millones de euros tras experimentar un crecimiento interanual del 1,6%, según recoge la Estadística Minera 2024, elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). De este dato, Andalucía representa el 33,9%, encabezando "con gran diferencia" el ranking de comunidades, con un peso importante en minería metálica, destacando el cobre, zinc, plomo, oro y otros metales asociados, y con 7.925 personas empleadas en el sector, el 26,21% del total nacional.

En España, 30.234 personas trabajan repartidas por las 2.592 explotaciones del sector, en el que cada vez tienen más peso las materias primas consideradas fundamentales para la doble transición ecológica y digital. Dentro de la UE, España es el único productor de sepiolita y estroncio; el primer productor de espato-flúor y de yeso; el segundo productor de cobre, mármol, magnesita y sales potásicas; el tercer productor de wolframio, y el cuarto productor de granito, según la información recogida por el Gobierno en una nota.

En el ámbito global, es el primer productor de pizarra de techar. La Estadística Minera de España se elabora ininterrumpidamente desde 1861, a partir de los datos de las explotaciones activas en cada ejercicio. En los últimos años se ha producido un avance significativo en la modernización de la minería, caracterizado por la implementación de procesos más eficientes, tecnologías más seguras y respetuosas con el entorno, una creciente digitalización y un aumento de la exigencia de los estándares ambientales.

Este avance ha coincidido con una reducción del número de explotaciones activas, que se ha reducido un 38% desde las 4.227 registradas en 2005, aunque en los últimos años se ha experimentado una estabilización en el entorno de las 2.600 unidades de producción. En el conjunto nacional, la actividad minera destaca, además de en Andalucía, en otras tres comunidades autónomas: Castilla y León (12%), Cataluña (11,1%) y Galicia (8,7%). Esta relación se mantiene en los puestos de trabajo, que es masculino en un 89,5%, si bien el empleo femenino ha crecido un 17,8% en el último ejercicio.

Los productos de cantera, orientados a la construcción, encabezan el valor de la producción, con el 36% del total, y también mantienen más del 50% del empleo, con una notable dispersión territorial. Le siguen los minerales metálicos (27%), los minerales industriales (25%) y las rocas ornamentales (12%); en estos subsectores las explotaciones están mucho más concentradas en determinadas regiones, como en la Faja Pirítica Ibérica, en el suroeste de la Península, para el caso de los minerales metálicos.

La minería actual se caracteriza por la extracción simultánea de varias materias primas en una misma explotación y por la aplicación de criterios de economía circular; hay nuevas tecnologías que han abierto oportunidades para aprovechar recursos secundarios, como antiguas escombreras, que a la vez reducen el volumen de residuos. En los últimos años también ha crecido el interés por las materias primas críticas para la doble transición ecológica y digital, cuya disponibilidad se ha convertido en un factor estratégico de primer orden.

La UE ha identificado 34 materias primas básicas para las energías renovables, la movilidad eléctrica, la industria manufacturera avanzada, las tecnologías digitales y los sectores aeroespacial y defensa, entre otros. Ha aprobado asimismo regulación y medidas para reducir la dependencia de la importación de las materias primas fundamentales, tanto con relación a su extracción como a su procesado. España ocupa un lugar destacado en esta estrategia comunitaria, ya que dispone de varios de esos recursos fundamentales, como cobre, espato-flúor, feldespato, estroncio y wolframio.

La estadística minera refleja que el valor de la producción de estas materias primas fundamentales en España ascendió a 830 millones. Se espera que crezca en los próximos años; de momento, la Comisión Europea ya ha declarado siete proyectos como estratégicos --sobre una primera selección de 47 proyectos en toda la UE-- que abarcan desde la investigación y la explotación minera hasta el procesado, el refinado, el reciclado y el desarrollo de tecnologías asociadas.

El Ministerio está terminando la tramitación del Primer Plan de Acción para la Gestión Sostenible de la Materias Primas Minerales 2026-2030, para responder a un triple desafío: la dependencia de las importaciones, tanto de la UE como del exterior, la necesidad de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, y la creciente competitividad industrial.

El plan contiene 34 actuaciones clasificadas en cuatro bloques: regulatorias, sectoriales, transversales y de impulso de la I+D+i, entre las que se encuentra el primer Plan Nacional de Exploración Minera de la democracia, en el que destacará la identificación y la recuperación de recursos en las más de 1.000 balsas y escombreras de residuos mineros del país.