La Junta adjudica por 27 millones de euros las obras para la Ciudad de la Justicia de Algeciras (Cádiz)

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento de la adjudicación definitiva de las obras para construir la Ciudad de la Justicia de Algeciras (Cádiz), después de que haya concluido el plazo de presentación de posibles recursos a la resolución sin incidencias, y que tiene un importe de 26,9 millones de euros (IVA incluido).

De esta forma, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ya puede formalizar el contrato con la UTE conformada por Soluciona Obras y Servicios SLU, Lirola Ingeniería y Obras SL y Nacimiento, Infraestructuras y Medioambiente SL, como ha informado la Junta en una nota.

Esto supone que los trabajos pueden arrancar "en breve", con un plazo total de ejecución de 38 meses que se acometerán en dos fases para no interferir en la actividad judicial.

La nueva sede ocupará 13.000 metros cuadrados en la avenida Virgen del Carmen, sobre el solar del actual edificio de la Audiencia y otros servicios, que será demolido una vez construida la primera fase y realizar los pertinentes traslados.

La Ciudad de la Justicia de Algeciras es "una demanda histórica" de la comarca del Campo de Gibraltar y permitirá acabar con la actual dispersión de los órganos judiciales en cinco inmuebles y la falta de espacio para ofrecer un servicio moderno.

El 23 de julio de 2025 se autorizó a la Consejería a un gasto de 29,2 millones para sacar la licitación, que finalmente se ha adjudicado por 26,9 millones de euros.

La Consejería de Justicia prevé así comenzar las obras de la primera fase, que implica construir un torreón de seis plantas junto al actual edificio de la Audiencia, del que sólo se demolerá en este momento el pabellón norte que está en desuso. Esta fase tiene un plazo de ejecución de 18 meses, y una vez esté finalizada, se trasladará la actividad a la nueva construcción para, en una segunda fase, demoler por completo el inmueble actual y edificar en su lugar el resto del complejo con una estructura de dos plantas sobre rasante y un sótano.

La Ciudad de la Justicia de Algeciras tendrá un sótano y dos plantas por un lado y un torreón de seis plantas por otro, lo que garantizará que no tenga impacto visual en la zona al no interferir en las vistas ni de los edificios colindantes ni de la plaza Marqués de Verboom.

El proyecto, diseñado por la UTE Fresneda-Zamora, no sólo permitirá ampliar el espacio actual conforme a las necesidades del servicio de Justicia "del siglo XXI" y la nueva estructura de tribunales de instancia, que entró en vigor en Algeciras el 31 de diciembre de 2025, sino que será "una seña de identidad" de la ciudad por su arquitectura y su innovación, como se ha apuntado.

Una gran cristalera permitirá ver el Peñón de Gibraltar y la Bahía de Algeciras desde el vestíbulo y será el primer edificio judicial de España con un consumo energético "casi nulo" (Near Zero Building) gracias a cubiertas ajardinadas, placas fotovoltaicas, climatización eficiente, iluminación LED y una envolvente térmica de alta calidad que permitirá el autoabastecimiento.

Actualmente, los órganos judiciales de Algeciras están repartidos en cinco sedes. Así, el nuevo edificio concentrará todas las jurisdicciones de carácter penal, como son la Audiencia de Algeciras, las Secciones de lo Penal, de Instrucción, de Violencia sobre la Mujer y de Menores del Tribunal de Instancia de Algeciras, el Juzgado de Guardia, las dependencias de la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMCL).

Contará con diez salas de vistas --tres de gran tamaño para los juicios con jurado y macrocausas--, dos salas Gesell para grabar la declaración de víctimas vulnerables, salas de lactancia, aparcamientos y zona de detenidos en el sótano. Además, será plenamente accesible, sostenible y con itinerarios diferenciados para los profesionales y los usuarios.

De las cinco sedes actuales sólo se mantendrá junto a la nueva construcción la de la Plaza de la Constitución, que unificará las Secciones Civil, Social y Contencioso-Administrativa. Se pasará así de cinco edificios con un total de 9.405 metros cuadrados a dos con el doble de espacio, 18.152 metros cuadrados.

La de Algeciras es una de los grandes ciudades de la Justicia incluidas en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 para completar una red de estas instalaciones en todas las capitales y grandes ciudades. En Cádiz también están en marcha las ciudades de la Justicia de la capital y la de Jerez de la Frontera, cuyo estudio de implantación se presentó recientemente.

Además, el plan incluye actuaciones en el resto de la provincia como la sede de Chiclana, adquirida a finales de 2025 por la Junta de Andalucía, La Línea o San Roque.