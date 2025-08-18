Andalucía lidera el auge del empleo turístico en julio con un aumento de 11.577 afiliados, un 3,2% más

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía lidera el auge del empleo turístico en julio, con un aumento de 11.577 afiliados, lo que supone un 3,2% más que en 2024. A nivel nacional, las afiliaciones en este sector en julio ascienden a 2,98 millones, un incremento del 2,9% respecto al mismo periodo del año anterior (+82.821).

En relación con el mercado laboral del conjunto del país, que para este mes creció un 2,3% interanual, el empleo turístico supone el 13,8% del total de afiliados. En el mes de julio el empleo en el conjunto de hostelería y agencias de viajes y operadores turísticos aumentó en todas las comunidades excepto en Ceuta y Melilla.

En la misma línea, en términos relativos, el mayor aumento se dio en Canarias (3,3%), seguida muy de cerca por la comunidad andaluza, en la que el incremento fue del 3,2% durante el pasado mes. En julio, la variación de los afiliados en el conjunto nacional ha sido positiva en todas las ramas turísticas. Así, en hostelería se registra un notable aumento de 40.157 afiliados (16.708 en los servicios de alojamiento y 23.449 en los servicios de comidas y bebidas) mientras que en agencias de viajes se registra un incremento de 1.014 trabajadores. En las otras actividades turísticas el aumento fue de 41.650 trabajadores.

La cifra de asalariados en el sector turístico, una de las variables utilizadas por el Ministerio de Industria y Turismo para evaluar la mejora en la calidad del empleo turístico, y que representa el 82,9% del total de trabajadores afiliados en dicho sector, aumentó un 3,3% en julio respecto al mismo mes del año anterior.

Por ramas de actividad, el empleo asalariado se incrementó tanto en agencias de viajes y operadores turísticos (0,8%) como en hostelería (2,5%), y dentro de esta, aumentó un 3,5% en los servicios de alojamiento y un 2,1% en los servicios de comidas y bebidas. El empleo autónomo en turismo, que representa el 17,1% del total de trabajadores afiliados, se incrementó en un 0,7%.

En la actividad de hostelería se aprecia un leve aumento de 0,1%, y en las agencias de viajes se observa un incremento interanual del 3% en el número de autónomos. En hostelería y agencias de viajes/operadores turísticos conjuntamente, sectores que representan el 69,1% del total de afiliados en alta laboral a la Seguridad Social en turismo, los afiliados aumentaron en el mes de julio un 2% en tasa interanual.