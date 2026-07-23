Andalucía lideró los divorcios en España en 2025 con 14.718, 1% más que 2024 mientras que las separaciones caen un 12,8%

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SEVILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Andalucía fue la comunidad autónoma que registró un mayor número de divorcios durante 2025, con un total de 14.718, lo que supone un incremento del 1% respecto a los 14.579 contabilizados el año anterior, mientras que las separaciones descendieron un 12,8%.

La comunidad concentró así el 18,2% de los 80.785 divorcios registrados en el conjunto de España y se situó por delante de Cataluña, con 13.137 procedimientos, y de la Comunidad de Madrid, con 11.830, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) consultados por Europa Press.

La evolución andaluza contrasta con la del conjunto del país, donde el número de divorcios descendió un 2,7% durante el pasado ejercicio.

Por su parte, las separaciones disminuyeron en Andalucía un 12,8%, al pasar de las 803 registradas en 2024 a 700 en 2025. En total, la comunidad contabilizó 15.418 procedimientos de divorcio y separación, 36 más que el año anterior, lo que representa un ligero crecimiento del 0,2%.

MÁS DE TRES DE CADA CUATRO DIVORCIOS, NO CONTENCIOSOS

Del total de divorcios registrados en Andalucía, 11.491 fueron no contenciosos, el 78,1%, mientras que los 3.227 restantes fueron contenciosos. Los primeros aumentaron un 2,4% respecto a 2024, mientras que los contenciosos descendieron un 4%.

En el caso de las separaciones, 653 fueron no contenciosas y 47 contenciosas, por lo que las primeras representaron el 93,3% del total. Las separaciones contenciosas disminuyeron un 38,2% respecto al ejercicio anterior.

Por duración del matrimonio, el grupo más numeroso entre los divorcios fue el de las parejas que llevaban casadas 20 años o más, con 4.749 procedimientos, el 32,3% del total.

Le siguieron los matrimonios de entre cinco y nueve años, con 2.971 divorcios; los de diez a 14 años, con 2.494; y los de 15 a 19 años, con 2.402.

También se contabilizaron 1.594 divorcios de matrimonios que habían durado entre dos y cuatro años, 379 después de un año de casados y 129 antes de alcanzar el primer aniversario.

6.570 DIVORCIOS CON HIJOS MENORES DEPENDIENTES

En cuanto a la existencia de hijos, 6.570 divorcios correspondieron a matrimonios con hijos menores dependientes, mientras que 6.449 se produjeron entre parejas sin hijos dependientes.

Otros 1.120 procedimientos afectaron a matrimonios con hijos menores y mayores dependientes y 578 a parejas que tenían únicamente hijos mayores económicamente dependientes.

Dentro del grupo con hijos menores, 3.008 matrimonios tenían un hijo, 3.007 tenían dos y 556 contaban con más de dos.

Asimismo, 13.396 divorcios se produjeron sin que hubiera existido una separación previa, mientras que en 1.321 procedimientos sí constaba una separación anterior.

Por sexo de los cónyuges, 14.422 divorcios se produjeron entre personas de distinto sexo y 296 entre personas del mismo sexo. En las separaciones, 678 correspondieron a cónyuges de distinto sexo y 22 a matrimonios del mismo sexo.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, en el año 2025 hubo un total de 80.785 divorcios, lo que supone un 2,7% menos que en el año anterior. Mientras, la custodia compartida de hijos menores supera el 50% por primera vez al otorgarse en el 50,8% de los divorcios con descendientes, porcentaje más elevado de la serie y 1,1 puntos superior al 2024. En el 45,3% de los casos, la custodia se otorgó a la madre y en el 3,4% al padre.

Así lo refleja la Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios (ENSD) del año 2025, publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Durante el año 2025 se produjeron 83.683 casos de nulidad, separación y divorcio, lo que supuso un descenso del 3,4% respecto al año anterior y una tasa de 1,7 por cada 1.000 habitantes.

Por tipo de resolución, 49.292 casos se resolvieron por sentencia, 20.720 por decreto y 13.671 por escritura pública. Por tipo de proceso, se produjeron 80.785 divorcios, 2.872 separaciones y 27 nulidades.

Los divorcios representaron el 96,5% del total de rupturas, las separaciones el 3,4% y las nulidades menos del 0,1%. El número de divorcios disminuyó un 2,7% respecto al año anterior y el de separaciones un 20,3%.

En 2025 hubo 2.221 divorcios entre personas del mismo sexo (el 2,7% del total). De ellos, 995 fueron de hombres y 1.226 de mujeres. Además, hubo 80 separaciones (el 2,8% del total).

El 80,5% de los divorcios en el año 2025 fueron no contenciosos y el 19,5% contenciosos. El 59,3% lo fueron por sentencia (frente al 61,1% del año anterior), el 24,8% por decreto (25,1% en 2024) y el 15,9% por escritura pública -ante notario- (frente al 13,8% del año anterior).

Los matrimonios disueltos por divorcio tuvieron una duración media de 16,2 años, similar a la del año anterior. El 31,2% de los divorcios se produjeron después de 20 años de matrimonio o más. El 21,5% entre cinco y nueve años después, el 16,7% entre 10 y 14 años, el 15,3% entre 15 y 19 años, el 11,9% entre dos y cuatro años y el 3,4% en menos de dos años.

El mayor número de divorcios entre cónyuges de diferente sexo tuvo lugar en la franja de edad entre 40 y 49 años, tanto en hombres como en mujeres. La edad media de las mujeres en los procedimientos de divorcio fue de 46,6 años. En los hombres fue de 49,1 años.

En el 80,4% de los divorcios de diferente sexo ambos cónyuges eran de nacionalidad española. En el 12,1% uno tenía nacionalidad extranjera. Y en el 7,5% ambos eran extranjeros.

Atendiendo al estado civil de los cónyuges de diferente sexo cuando contrajeron el matrimonio, la mayoría eran solteros. En el caso de los varones, el 9,3% eran divorciados y el 0,3% viudos. En las mujeres, el 10,1% eran divorciadas y el 0,3% viudas.

El 47,1% de los matrimonios correspondientes a las resoluciones de divorcio en 2025 no tenían hijos (menores o mayores dependientes económicamente).

El 41,6% tenían solo hijos menores de edad, el 3,9% solo hijos mayores de edad dependientes económicamente y el 7,4% hijos menores de edad y mayores dependientes económicamente. El 23% tenía un solo hijo (menor o mayor dependiente económicamente).

En el 49,7% de los divorcios entre cónyuges de diferente sexo había hijos menores sobre los que otorgar la custodia. En el 3,4% de estos divorcios la custodia se otorgó al padre, en el 45,3% a la madre, en el 50,8% fue compartida y en el 0,5% se otorgó a otras instituciones o familiares.

TENDENCIA CRECIENTE DE LA CUSTODIA COMPARTIDA

El INE destaca que los casos de custodia compartida siguen su tendencia creciente, superando a aquellos en los que la custodia se otorgó a la madre.

En el 53,7% de los casos de divorcio de cónyuges de diferente sexo se asignó una pensión alimenticia. En el 52,1% el pago de la pensión alimenticia correspondió al padre, en el 3,8% a la madre y en el 44,1% a ambos cónyuges.

En el 6,4% de los divorcios de cónyuges de diferente sexo se fijó una pensión compensatoria. En el 91,4% de ellas el pago de esta fue asignado al esposo.

En lo que concierne a la presentación de la demanda, en el 72,5% de los casos de divorcio de diferente sexo fue presentada por ambos cónyuges, en el 17,7% por la esposa y en el 9,8% por el esposo.

La tasa de separaciones y divorcios por cada 1.000 habitantes en España fue de 1,7 en el año 2025. La ciudad autónoma de Ceuta (2,5) registró la mayor tasa por cada 1.000 habitantes. Por el contrario, Castilla y León (1,4) presentó la menor.