Archivo - Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre. En el texto, el Gobierno andaluz expresa su dolor y rechazo ante los doce asesinatos de mujeres registrados en Andalucía durante 2026 a manos de sus parejas o exparejas, que han dejado diez menores huérfanos. Así, la Junta ha centrado la campaña en "formar, sensibilizar y reforzar la atención" a las víctimas, al tiempo que ha puesto el foco en cómo la violencia de género aísla a las mujeres de su entorno bajo el lema 'Que vuelva todo menos el miedo'.

Asimismo, recuerda que la violencia de género es una vulneración de los derechos humanos que afecta a toda la sociedad y subraya la necesidad de garantizar a las víctimas todos los recursos necesarios para salir de esta situación.

El Gobierno andaluz también alerta sobre las nuevas formas de violencia que afectan especialmente a adolescentes y jóvenes a través de dispositivos móviles, redes sociales e inteligencia artificial, e insiste en que la implicación de toda la sociedad y la unidad frente a cualquier manifestación de violencia son imprescindibles para erradicar esta lacra. Así, la Junta de Andalucía reafirma su respaldo a las víctimas y sus familias y su determinación de seguir combatiendo la violencia contra las mujeres.

La declaración concluye con un mensaje de determinación: que el miedo no tenga la última palabra y que la unión y el compromiso de toda la sociedad permitan avanzar hacia un futuro libre de violencia contra las mujeres.

DESTACA EL AISLAMIENTO QUE SUFREN LAS VÍCTIMAS

Del mismo modo, el Consejo ha puesto el foco en esta edición en cómo la violencia de género aísla a las mujeres de su entorno bajo el lema 'Que vuelva todo menos el miedo', lanzando un mensaje de "esperanza y apoyo". El informe de la Consejería destaca así que esta nueva actuación en materia de sensibilización y prevención de la violencia de género es la número 26 desde la anterior legislatura, señalando que la concienciación de la ciudadanía, tanto de hombres como de mujeres, así como la implicación de los entornos de las víctimas, son herramientas fundamentales para combatir esta lacra.

En este periodo se han publicado 14 campañas de concienciación frente a la violencia machista y doce sobre el fomento de la igualdad de mujeres y hombres. Este 2026, la campaña 'Que vuelva todo menos el miedo' resalta cómo la violencia de género va apartando a las mujeres de las personas, los lugares y las cosas que forman parte de su vida: amigos, planes, decisiones e incluso de sí mismas. A través de fotografías y recuerdos, el vídeo muestra todo aquello que la violencia ha alejado de su vida.

Asimismo, cada frase de la protagonista funciona como una alerta roja que puede propiciar que otra mujer en su misma situación o alguien del entorno de una posible víctima reconozca estos síntomas y pida ayuda, como "que vuelva tu risa", "que vuelvan tus ganas de salir", "que vuelvan todos esos lugares a los que dejaste de ir", "que vuelvan tus decisiones" o "que vuelvas a vestirte como quieras".

La campaña termina con un mensaje de esperanza: las víctimas pueden recuperar su voz, sus relaciones, sus decisiones, sus proyectos y su vida. Se trata de una propuesta en la que el Teléfono Andaluz de Atención a las Mujeres (900 200 999) se convierte en el primer paso para salir de dicha situación de violencia. Esta línea, operativa las 24 horas de los 365 días del año y con atención en 72 idiomas, es el eje del sistema de atención del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). La iniciativa cuenta con cartelería, vídeo, cuña de radio, piezas para redes sociales y diferentes formatos para exterior.

El plan de difusión ha sido diseñado para alcanzar a mujeres desde los 16 hasta los 65 años o más, así como al resto de la ciudadanía mediante diversas estrategias que incluyen anuncios en televisión y radio, presencia en prensa digital, redes sociales y publicidad exterior. Asimismo, esta actuación de sensibilización se divulgará a través de los perfiles oficiales de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, del Instituto Andaluz de la Mujer, de los centros de la mujer y del Centro de Documentación María Zambrano.

FORMAR, SENSIBILIZAR Y REFORZAR LA ATENCIÓN CENTRAN LAS ACTUACIONES

Por otro lado, las actuaciones llevadas a cabo en materia de violencia de género se han centrado en la formación de profesionales, la sensibilización de la ciudadanía y el refuerzo de la atención a las mujeres víctimas y sus hijos, según ha destacado el informe de la Consejería sobre dichas actuaciones. Así, la Junta ha aseverado que la lucha contra la violencia de género exige una intervención transversal para desarrollar actuaciones desde diversos sectores que permitan la atención de todas las víctimas, especialmente aquellas más vulnerables y con discriminaciones múltiples. El informe resume más de una treintena de actuaciones desarrolladas durante 2026.

En concreto, el IAM ha formado a casi 3.800 profesionales de diversos ámbitos, ha reforzado la atención psicológica con la incorporación de la atención individual a todas las víctimas, no sólo las menores de edad; ha ampliado hasta los 26 años las prestaciones económicas para huérfanos de la violencia de género, ha concedido más de 200 ayudas económicas para la autonomía de las mujeres que sufren violencia y ha incrementado el presupuesto en un 57% de los proyectos sociales para la atención de mujeres en riesgo de exclusión social y especialmente vulnerables ante la violencia de género hasta superar los 3,1 millones de euros.

Asimismo, se recoge el lanzamiento durante 2026 de tres campañas de sensibilización y prevención de la violencia de género, incluidos los periodos de verano y Navidad, donde las personas expertas advierten que hay que incrementar la alerta; y, por supuesto, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La Secretaría General de Familias, Igualdad y Violencia de Género ha organizado el 17º Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres, foro de encuentro, formación e investigación celebrado en Sevilla los días 9 y 10 de noviembre bajo el lema 'La prevención de la violencia de género: una cuestión transversal', así como la elaboración del Informe Anual en materia de Violencia de Género de la Comunidad Autónoma de Andalucía correspondiente al ejercicio 2025.

Además, se avanza la próxima convocatoria del pleno del Observatorio Andaluz contra la Violencia de Género, órgano encargado de la observación, investigación y análisis del fenómeno de la violencia de género, su evolución y prevalencia. También se señalan foros como las jornadas sobre violencia de género en el mundo rural celebradas en Ronda (Málaga); y acciones formativas sobre el Protocolo Andaluz para la Atención a Mujeres con Discapacidad Víctimas de Violencia de Género, celebrada en Granada en mayo.

Finalmente, se recoge la prórroga del convenio con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en materia de detección y actuación frente a situaciones de violencia de género en las farmacias comunitarias. Desde la Dirección General de Infancia y Adolescencia se destacan las subvenciones a programas de mujeres jóvenes con alto riesgo de caer en redes de trata.

Sobre esta cuestión, desde la Dirección General de Políticas Migratorias se ha trabajado en programas de mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género con especial atención a situaciones de trata, y se ha realizado el curso 'Migraciones y Trata de seres humanos. Especial situación de las mujeres'.