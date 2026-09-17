Andalucía llevará la cultura de la prevención y autoprotección ante los terremotos a los colegios

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que el Gobierno andaluz llevará la cultura de la prevención y la autoprotección ante terremotos a los colegios de Andalucía - JUNTA

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que el Gobierno andaluz llevará la cultura de la prevención y la autoprotección ante terremotos a los colegios de Andalucía con una jornada específica que se celebrará el próximo 28 de septiembre y en la que participarán 244 centros educativos.

En respuesta a una pregunta formulada por el grupo parlamentario 'popular' a través del diputado Manuel García Pérez, Antonio Sanz ha explicado que "el objetivo es el conocimiento sobre cómo actuar ante un seísmo llegue a las aulas y forme parte de la preparación cotidiana de los centros", especialmente en un contexto marcado por la serie sísmica registrada en Granada.

El consejero ha destacado este jueves en el Parlamento de Andalucía que, aunque "los terremotos no se pueden predecir, sí podemos prepararnos para responder", y ha defendido que esa preparación debe comenzar también en los centros educativos.

La jornada estará dirigida a equipos directivos, responsables de autoprotección, profesionales de orientación y enfermería escolar, y contará con la participación de la comunidad científica, técnicos de emergencias y profesionales de la psicología.

El objetivo es trasladar su conocimiento a la comunidad educativa para que posteriormente pueda llegar a las aulas. "Queremos que la autoprotección se explique, se practique y forme parte de la preparación cotidiana de nuestros centros", ha señalado Sanz.

Esta iniciativa se suma a las medidas desplegadas por la Junta de Andalucía tras la serie sísmica registrada en Granada, que llevó a activar el Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico el pasado 15 de agosto y que ha continuado registrando nuevos movimientos.

Sanz ha subrayado que prepararse ante un terremoto no significa únicamente movilizar recursos cuando la tierra tiembla, sino también conseguir que la población conozca las pautas básicas de actuación. "En una emergencia, saber cómo actuar durante los primeros segundos puede evitar riesgos", ha señalado.

En este sentido, la Junta mantiene activa la campaña de información y autoprotección ante el riesgo sísmico, basada en un mensaje sencillo y fácil de recordar: 'Agáchate. Cúbrete. Agárrate'. La campaña ha superado ya los 4,5 millones de impactos, alcanza al 75% de la población de Granada y registra una frecuencia media de 15 impactos por persona a través de prensa, radio, televisión, redes sociales, publicidad exterior y pantallas de servicios públicos.

MÁS DE 145.000 ANDALUCES FORMADOS POR EL 061

El consejero ha puesto también en valor el trabajo que desarrolla el Centro de Emergencias Sanitarias 061 para extender los conocimientos básicos de actuación ante situaciones de emergencia. Solo durante el primer semestre de este año, el 061 ha formado a 6.731 personas en nociones básicas de primeros auxilios, de las que más de 4.100 han recibido entrenamiento directo en reanimación cardiopulmonar (RCP) y en cómo actuar ante emergencias con riesgo para la vida.

En la última década, el 061 ha formado a más de 145.000 andaluces, contribuyendo a extender una cultura de preparación y respuesta ante las emergencias. "Cuanto más preparada esté la ciudadanía, mejor podrá responder durante esos primeros minutos hasta la llegada de los servicios de emergencia", ha afirmado Sanz.

El consejero ha defendido que una sociedad preparada no es solo la que cuenta con buenos servicios de emergencia, sino también la que sabe cómo reaccionar ante una situación de riesgo. "No podemos evitar que la tierra tiemble, pero sí podemos trabajar para que, cuando ocurra, nos encuentre cada vez mejor preparados", ha concluido.

DEFENSA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS APROBADAS POR LA JUNTA

Previamente a este intervención de Sanz en la sesión del Parlamento andaluz, el consejero de Emergencias también ha defendido el paquete de ayudas por 46,2 millones de euros anunciada por el Ejecutivo regional cuando ha respondido a una pregunta oral del partido socialista en la que el diputado Paco Cuenca le cuestionaba por cuándo se van a poner a disposición de los ciudadanos estas ayudas.

Así, en su intervención, Cuenca ha criticado que la Junta, cuando ha hablado de las ayudas por la serie sísmica de Granada, "ha dedicado más de la mitad del tiempo a reclamar al Gobierno de España que a asumir sus competencias".

El socialista ha contrapuesto la declaración de Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil y la puesta en marcha más de 100 millones de euros con un incremento sobre el fondo de compensación de 10 millones de euros del Ejecutivo central con "siete millones para más de 100 municipios" de Granada, lo que ha dicho que "suena como que han empaquetado lo que ya estaba previsto, y no ayudas extraordinarias".

Por último, Paco Cuenca ha señalado que aún hay familias en Granada "que tienen miedo a dormir en sus casas", y en este sentido, ha insistido en que "la clave está en poner en marcha junto al Ayuntamiento un plan de realojo para garantizar que las familias que tienen miedo puedan dormir al menos en un sitio seguro".

Antonio Sanz ha asegurado que ante la serie sísmica, la Junta de Andalucía a través de su Consejería ha tomado cada decisión "avalada por los informes técnicos". "Vamos a trabajar codo a codo una vez más con el Gobierno de España", ha dicho a este mismo respecto.

"Desde el primer minuto hemos estado activados para proteger a la población, para evaluar los posibles daños y para coordinar todos los recursos necesarios ante una serie sísmica. Los terremotos no se pueden predecir. Lo que tenemos es que trabajar para que nos pille lo mejor preparados y que la ciudadanía sepa cómo actuar ante un terremoto", ha afirmado Sanz.

El consejero ha defendido y subrayado que se mantiene el Plan de Preemergencia activado en situación operativa cero "porque es el que corresponde al seguimiento y a la evaluación"; a la vez que ha valorado que durante la situación operativa uno "hemos activado todos los mecanismos de respuesta a la ciudadanía", entre los que ha destacado el realojamiento de personas en el albergue Inturjoven.

En este punto, el consejero ha defendido el paquete anunciado de la Junta por más de 46 millones para atender daños a infraestructuras municipales, centros sanitarios, educativos, viviendas, servicios sociales, edificios judiciales, patrimonio y vivienda, así como siete millones para ayuntamientos, 10 millones para centros sanitarios, un millón para centros educativos, ocho millones para viviendas y 15 millones para la actuación en Santa Adela, además de cuatro millones para la Alhambra.

Además, Sanz ha puntualizado que la serie sísmica ha tenido a 48 municipios afectados, mientras que han sido entre 26 y 28 los que han sufrido daños.

"Por tanto, la mejor manera de afrontar una serie clínica como esta es trabajar unidos, activar todos los recursos y preparar a la población para afrontar un terremoto. Creo que en ese sentido hemos puesto en marcha la mayor campaña de difusión de información que se haya hecho nunca jamás", ha insistido.