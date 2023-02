Andalucía y Murcia ratifican su unión frente al Gobierno por el "capricho político" de recortar el trasvase Tajo-Segura

BERLÍN, 10 Feb. (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Cynthia de Benito) -

Los consejeros de Agricultura de Andalucía y Murcia, Carmen Crespo y Antonio Luengo, respectivamente, han ratificado este viernes en la feria berlinesa de Fruit Logistica su unión para reclamar al Gobierno que revierta el recorte del trasvase Tajo-Segura, una decisión que, ha remarcado la consejera andaluza, no responde a informes científicos sino al "capricho político de una determinada vicepresidenta que lo quiere es un pacto con sus socios de gobierno o con otros territorios".

Ambos consejeros han coincidido durante la feria berlinesa, en la que comparten pabellón, mostrando una buena sintonía que no obedece solo a las similitudes en materia de producción hortofrutícola, protagonista de esta cita, también en sus necesidades y reivindicaciones, ha destacado la propia Crespo en declaraciones a periodistas.

La más importante de ellas tiene que ver con el agua. "Lo primero que queremos decir es que el levante español utiliza bien el agua", ha advertido la consejera, que ha citado como argumentos la "modernización extrema" que se aplica en el campo, con "un riego por goteo muy bien utilizado". Ha criticado por ello que desde del Gobierno se les "cercene" en un momento de "sequía pertinaz".

"Lo primero que tienen que tener es sensibilidad, desde la UE y sobre todo del Gobierno de España, para que los fondos que tenemos también vayan indicados a las cuestiones hídricas", ha apuntado, citando en concreto los fondos Next Generation, que ve necesario incrementar para lo referido al agua.

A ello se suma el recorte del Tajo-Segura, una decisión "fuera de lugar y con poco sentido común, sabiendo que es injusto", ha señalado Crespo, que ha asegurado que los gobiernos de Andalucía y Murcia seguirán en la "tarea común" de defender sus intereses ante el Supremo.

"Tenemos la verdad de nuestra parte. No se pueden tomar decisiones injustas, y no se pueden tomar decisiones políticas en el agua. En el agua se tienen que tomar decisiones científicas basadas en informes científicos, no en caprichos políticos de una determinada vicepresidenta que lo quiere es un pacto al que ha llegado con sus socios de gobierno o con otros territorios. No se puede tener esa actitud con la España seca", ha subrayado Crespo.

Unas palabras compartidas por su homólogo de Murcia. "Necesitamos que el Gobierno aparte esa actuación ideológica y sectaria y se centre en aportar soluciones", ha remarcado Luengo, que ha abogado por el diseño de un plan hidrológico nacional "que garantice la distribución de los recursos hídricos" y así garantizar que el levante español siga siendo "la despensa de Europa".