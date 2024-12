Por Andalucía no asiste al acto del 4D en San Telmo porque "reinventa" el andalucismo y es "a mayor gloria" de Moreno

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) - La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha justificado la ausencia de la coalición a la que representa al acto institucional celebrado este miércoles en el Palacio de San Telmo con motivo del Día de la Bandera de Andalucía, que se conmemora el 4 de diciembre desde hace dos años, al entender que se dedica a "reinventar un andalucismo que no existió" y es "a mayor gloria" del PP-A y su presidente, Juanma Moreno, que "vive del autobombo y del publirreportaje de efemérides como ésta que, en realidad se están alejando del sentido que tienen para Andalucía".

Así lo ha trasladado la también representante de Izquierda Unida (IU) en un audio remitido a los medios en el que ha justificado la ausencia de diputados del grupo Por Andalucía en dicho acto organizado en la sede de la Presidencia de la Junta por el 4 de diciembre, que recuerda las movilizaciones por la conquista de la autonomía andaluza que se celebraron aquel día de 1977, y que el Gobierno del PP-A instituyó en el año 2022 como el Día de la Bandera de Andalucía.

Inma Nieto ha explicado que Por Andalucía no ha asistido a este acto "que ha montado Moreno Bonilla en San Telmo" al entender, en primer lugar, que "es absolutamente contradictorio" con el sentido que tiene el 4 de diciembre para el pueblo andaluz, el momento histórico en el que masivamente la población salió a la calle peleando por nuestro autogobierno, por que tuviéramos instituciones propias y recursos propios y aquí fuese donde se decidieran las prioridades que había que atender".

En esa línea, la portavoz parlamentaria ha criticado que es "un acto convocado por un presidente de la Junta de Andalucía que reniega de esas competencias, que niega que las tenga, que se excusa de su incompetencia y de su gestión nefasta de los servicios esenciales" como sanidad, educación, empleo o dependencia, "inventando falsos culpables de lo que no deja de ser una manera de renunciar a ese autogobierno que hoy debiéramos estar conmemorando".

"Nos parece absolutamente fuera de lugar" dicho acto y "nuestra presencia no contribuye en nada", ha abundado la portavoz de Por Andalucía, que ha defendido además que su grupo no va a ir al Palacio de San Telmo "en lugar de ir al Parlamento de Andalucía, que es donde reside la soberanía del pueblo andaluz, a hacer un acto que lo que viene es a contar una historia que no pasó, a reinventar un andalucismo que no existió, y a mayor gloria de un Partido Popular y de un Moreno Bonilla que vive del autobombo y del publirreportaje de efemérides como esta que en realidad se están alejando del sentido que tienen para Andalucía".

Inma Nieto ha concluido subrayando que Andalucía tiene "un Estatuto ambicioso" que el presidente de la Junta "no explora porque es mucho más rentable en términos electorales decir que todo lo que no sale bien en Andalucía no tiene nada que ver con él", ha concluido opinando la representante de Por Andalucía.