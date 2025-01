Andalucía no prevé modificar su presupuesto sanitario en caso de tener que asumir a los funcionarios de Muface

SEVILLA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha descartado este martes que la Administración autonómica vaya a modificar su presupuesto sanitario en caso de tener que asumir a los casi 400.000 funcionarios andaluces que dependen actualmente de Muface. "Nosotros no vamos a hacer ningún cambio, ninguna modificación presupuestaria al respecto", ha puntualizado.

En relación a la falta de acuerdo entre el Gobierno de España y las aseguradoras privadas para renovar el contrato de servicios de Muface, España ha reconocido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se trata de un "problema delicado" que, no obstante, "atañe" al Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Pienso que el Gobierno de España está buscando una solución a este tema, porque es un tema delicado".

Sobre este particular, ha llamado la atención sobre el hecho de que no es tan sólo una "cuestión de dinero" sino que afecta a expedientes y datos de personas. "Es un tema sensible", ha remarcado la consejera portavoz. "Espero y confío que, por una vez, el Gobierno encuentre una solución a un problema que yo no sé si lo han originado ellos. La ministra de Sanidad no ayuda con las declaraciones y con la ideología. Y yo creo que lo que hay que encontrar es una solución lo antes posible para todas estas miles de personas en Andalucía entre funcionarios y familias".

Varias organizaciones sindicales de trabajadores públicos mutualistas se movilizarán este miércoles 22 de enero frente a la sede de Muface en Madrid para pedir una solución a la actual situación del concierto sanitario, que se encuentra aún sin renovar para los años 2025-2027.

Los sindicatos ANPE, Fedeca, SIAT, SPP, SUP UFP, USIE y USO han informado de que saldrán conjuntamente a la calle para unir fuerzas frente a la crisis abierta entre aseguradoras sanitarias y el Gobierno, que supone "un grave riesgo para el servicio sanitario de toda la población".