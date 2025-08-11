Por Andalucía pide "indemnización" de la Iglesia tras incendio de la Mezquita y "explicaciones inmediatas" de la Junta

La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, en una imagen de archivo en el Pleno del Parlamento. - María José López - Europa Press

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha reclamado este lunes "explicaciones inmediatas" al Gobierno andaluz tras el incendio que se desató la noche del viernes en una capilla de la Mezquita-Catedral de Córdoba, tras lo cual se desplomó su techo y afectó a otras dos capillas anexas.

Nieto ha apelado a la necesidad de exigir "la indemnización pertinente a una iglesia", con la premisa de que "lleva sacando un beneficio multimillonario de la gestión de un monumento que no debiera haber sido nunca suyo".

En una nota de audio remitida a los medios de comunicación, Nieto se ha preguntado "el planteamiento cuál es", para ironizar entonces con la idea de "acordarse ahora" que la Mezquita es "un patrimonio en primera instancia de los cordobeses y las cordobesas", así como de "toda Andalucía y de toda la humanidad".

Se ha cuestionado esa perspectiva de que "desde lo público se financie la reparación que necesita una Mezquita que se ha incendiado por la negligencia de quien debiera cuidarla y que se la quedó gratis y le está sacando beneficio".

"Aquí hay mucho que explicar, hay mucho que contar y hay mucho que decidir sobre cómo se acomete la reparación de la Mezquita", ha reiterado la portavoz de la confluencia de Podemos Andalucía, Sumar Andalucía e IU Andalucía.

La también dirigente de Izquierda Unida Andalucía ha blandido que "Por Andalucía tiene las cosas muy claras", abundando en la titularidad del monumento, que en 2006 lo inmatriculó el Cabildo-Catedral de Córdoba como "Santa Iglesia Catedral de Córdoba", para argumentar en este sentido que "la Mezquita, si es pública para pagar su reparación, debe ser pública también para gestionarse de diario y para exigir explicaciones".