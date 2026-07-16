Por Andalucía pide a Moreno que frene los "recortes" y "mejore" la Dependencia con los "nuevos fondos" del Gobierno

La diputada autonómica de Por Andalucía Rosa Rodríguez ha mantenido una reunión con la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores - POR ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica de Por Andalucía Rosa Rodríguez ha reclamado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que frene los "recortes" y garantice que los "nuevos fondos procedentes del Estado para reforzar la financiación de la dependencia reviertan realmente en la mejora del sistema público andaluz y en la atención a las personas dependientes y sus familias".

Rosa Rodríguez ha mantenido este jueves una reunión con la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores para conocer sus principales demandas y necesidades, según se recoge en una nota.

"La principal preocupación que nos trasladan es que ese dinero se destine realmente a financiar de manera adecuada el sistema de dependencia de Andalucía y que llegue a las personas que necesitan cuidados y a sus familias", ha explicado la diputada autonómica, que ha denunciado que el sistema andaluz de dependencia "lleva años siendo castigado por los recortes del Gobierno de Moreno Bonilla" y ha advertido de que Andalucía continúa situándose a "la cola del conjunto de comunidades autónomas en inversión en dependencia".

"No puede ser que año tras año Andalucía sea la comunidad que menos recursos destina a la dependencia mientras miles de familias siguen esperando una ayuda o soportando prácticamente solas unos cuidados que deberían estar garantizados por los poderes públicos", ha señalado Rodríguez, apuntando que la llegada de estos nuevos fondos supone una oportunidad para que Moreno demuestre "de qué lado está".

"Moreno Bonilla tiene ahora la oportunidad de demostrar si está del lado de las familias o si vuelve a dejar en los márgenes a aquellas que tienen personas dependientes o familiares que necesitan cuidados especiales", ha afirmado.

Rodríguez también ha cuestionado el discurso del nuevo Gobierno andaluz de PP y Vox sobre la defensa de la familia. "Vox habla permanentemente de proteger a las familias, pero, cuando llega el momento de garantizar recursos, servicios públicos y cuidados, abandona precisamente a las familias que más apoyo necesitan", ha criticado.

"Defender a las familias no es repetir la palabra familia en cada discurso, sino que defender a las familias es garantizar una dependencia digna, financiar adecuadamente los cuidados y acompañar a quienes sostienen cada día a las personas dependientes", ha recalcado.