El IBiS ampliará sus instalaciones en Sevilla para acoger una plataforma donde producir las terapias CART

El IBiS ampliará sus instalaciones para acoger una plataforma donde producir las terapias CART. - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado este jueves que el Gobierno andaluz invertirá seis millones de euros en la ampliación de las instalaciones del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), en una visita a este centro investigador ubicado en el campus del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Esta ampliación permitirá que el centro albergue la plataforma académica para la producción de terapias celulares CAR-T, que actualmente se encuentra en el Centro Regional de Transfusiones, Tejidos y Células de Sevilla, ha explicado la Junta en una nota. Esta instalación, según ha detallado Antonio Sanz, contará con salas blancas, laboratorios de producción celular, espacios para el control de calidad y áreas técnicas especializadas.

Además, se construirán nuevos laboratorios y plataformas tecnológicas. "Esta ampliación permitirá que el IBiS siga creciendo, con nuevas líneas de investigación; atrayendo talento investigador nacional e internacional; aumentar su participación en proyectos competitivos europeos y nacionales y disponer de una infraestructura propia para el desarrollo de terapias avanzadas CAR-T", ha valorado.

Esta actuación, fruto del "firme compromiso" del Gobierno de Andalucía con la investigación, que se ha materializado en la Estrategia de Investigación e Innovación en Salud de Andalucía 2026-2027 (EIISA), recientemente aprobada, ha añadido, "contribuirá a consolidar el Ibis como centro de referencia en investigación biomédica y reforzará el papel de Andalucía en los ámbitos de la medicina personalizada y las terapias avanzadas".

En este sentido, el titular andaluz de Sanidad ha recordado que el IBiS se ha convertido en el segundo centro público español autorizado para producir los vectores lentivirales necesarios para la fabricación de terapias CAR-T. "La producción de estos vectores lentivirales es uno de los principales cuellos de botella para llevar las terapias académicas CAR-T desde el laboratorio hasta los pacientes, por esto la creación de esta plataforma académica es clave", ha destacado, para "fabricar terapias avanzadas para mieloma, linfomas y otros tumores, impulsando una red pública nacional y ampliando opciones terapéuticas para pacientes oncohematológicos".

Antonio Sanz ha informado, además, de que el IBiS ha ampliado su capacidad de análisis de célula única con la incorporación de un sistema multiómica espacial, "una infraestructura singular en España, que permite estudiar las células sin perder la información sobre su localización y sus relaciones dentro del tejido". Este sistema, financiado por el programa FORTALECE del Instituto de Salud Carlos III, "permite, integrar plenamente la investigación y la innovación en el funcionamiento cotidiano del Sistema Sanitario Público, uno de los objetivos que nos hemos propuesto con la EIISA".

El vicepresidente primero de la Junta ha asegurado que la ampliación de las instalaciones del IBiS, en las que actualmente trabajan más de 1.400 personas entre personal investigador (que representa el 84%), administrativo y de gestión, repartidos en 40 grupos consolidados y 44 grupos adscritos dirigidos por investigadores de la Universidad de Sevilla, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y los hospitales universitarios Virgen del Rocío, Virgen Macarena y Virgen de Valme, es "un paso más para reforzar el posicionamiento de Sevilla y Andalucía como polo de innovación biomédica".

Este instituto, el primero del sistema sanitario público de Andalucía acreditado por el Instituto de Salud Carlos III, cuenta actualmente con 8.000 metros cuadrados, distribuidos entre 67 laboratorios y tres plataformas de investigación: un biobanco, área de ensayos clínicos y de innovación tecnológica. "Lo más importante", ha subrayado el consejero, "es que los conocimientos obtenidos en estas investigaciones, realizadas a nivel molecular o celular, tienen una transferencia inmediata a la realidad clínica y al desarrollo de nuevas terapias".

"Esta investigación traslacional, una de las características más genuinas del IBiS, sólo es posible porque combina en un mismo lugar la medicina molecular con la práctica clínica de calidad", ha concluido.