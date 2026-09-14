Andalucía pide "simplificar" el currículum educativo, más esfuerzo y el "apoyo" de las familias para revertir el PISA

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha abogado este lunes por "simplificar" el currículum educativo, fomentar la cultura del esfuerzo y el "apoyo" de las familias para poder revertir los datos del Informe PISA, en el que los alumnos andaluces están más de diez puntos por debajo de la media nacional en Matemáticas, comprensión lectora y Ciencias.

En una entrevista en Canal Sur televisión recogida por Europa Press, la consejera andaluza ha sostenido que la Lomloe ha sido el "culmen de una serie de despropósitos" desde la década de los 90, con la aprobación de la Logse. Igualmente, ha dejado claro que los recursos no son suficientes para lograr buenos resultados, porque en Andalucía se ha incrementado el presupuesto en más de 3.000 millones de euros.

María del Carmen Castillo ha reconocido que la mejora de la foto fija que supone el Informe PISA "no lo podemos hacer solos". En este punto, ha animado a las familias a apoyar a la Administración en la tarea educativa y "no cuestionar la labor docente". Según los datos del estudio, consultados por Europa Press, los alumnos andaluces obtienen una puntuación de 442 en Matemáticas; 441 en comprensión lectora y 462 en Ciencias frente a 457 de media en España en Matemáticas; 451 en Lectura y 477 en Ciencias. La media en la Unión Europa es de 463 en Matemáticas; 459 en Lectura y 481 en Ciencias.

En el caso de Matemáticas, Andalucía se sitúa la cuarta por la cola, tan sólo por delante de la Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla; en el caso de la Lectura, su posición es la séptima por la cola, por delante de Baleares, Navarra, Comunidad Valenciana, País Vasco, Ceuta y Melilla. Por último, en Ciencias, los alumnos andaluces logran una puntuación de 462 lo que los sitúa en la posición quinta por la cola, tan sólo por delante de País Vasco, Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla. Según los resultados del último Informe PISA, recogido por Europa Press, los alumnos españoles están medio año escolar por detrás de la media de la OCDE en Lectura.