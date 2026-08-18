Andalucía pierde a la mitad de sus universidades públicas entre las 1.000 primeras del ránking de Shanghái

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SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres de las seis universidades públicas --Córdoba, Cádiz, Jaén, Granada, Sevilla y Málaga-- con presencia en el ránking de Shanghái --en el Top 1000 mundial-- han salido de éste en su última edición; es decir, desaparecen de esta clasificación la mitad de las universidades que aparecían hasta ahora. Es el caso de Córdoba (UCO), Cádiz (UCA) y UJA (Jaén). En el resto de España, son cinco las universidades que salen del ránking por lo que "la repercusión es sensiblemente mayor en Andalucía que en el conjunto del territorio nacional". Así lo destaca la UJA, que enmarca su salida "en una tendencia sistémica de fuerte incremento presupuestario para la generación de conocimiento e innovación: no puede competir en la élite científica mundial con presupuestos de subsistencia".

"La salida del ránking de Shanghái (ARWU) no obedece a una bajada en la calidad ni en la productividad investigadora de la institución, las cuales se mantienen en niveles elevados. Responde a la confluencia de varios factores: un cambio de escala global --fuerte empuje de universidades asiáticas y anglosajonas, que funcionan con presupuesto mucho mayores--; un sesgo metodológico propio de ARWU que margina la docencia y la transferencia local; y, fundamentalmente, a un problema de infrafinanciación estructural, es decir, a la evidente falta de recursos económicos que destinan las administraciones públicas", arguye la UJA.

"Competir en la élite científica internacional exige inversión. La UJA mantiene su nivel de excelencia pero su capacidad se ve mermada por la escasez de recursos económicos. La institución cuenta con excelentes investigadores, docentes y grupos de investigación; pero la excelencia no puede sostenerse únicamente sobre el esfuerzo individual de quienes trabajan en la universidad. Necesita también de recursos y condiciones institucionales que la hagan posible", explican fuentes de la UJA a Europa Press.

El Rectorado jiennense también apunta a las "limitaciones" y el "sesgo metodológico" del ránking. "Esta clasificación evalúa prioritariamente la producción bibliométrica pura, premios Nobel/Fields e investigadores con citaciones masivas en grandes áreas de salud e ingeniería; ignora métricas fundamentales como la calidad docente, la empleabilidad, la inclusión y la transferencia directa al territorio. Esa circunstancia se traduce en una alta volatilidad en la cola de la clasificación: en los tramos finales (800-1000), las variaciones dependen de centésimas o fluctuaciones puntuales de citaciones".

"La Universidad de Jaén seguirá exigiendo a todas las administraciones públicas una financiación justa y acorde con sus misiones docentes e investigadoras, es decir, recursos que garanticen su suficiencia financiera. De este modo, se podrían reforzar los programas específicos de captación de talento y de impacto científico. Es un buen momento para que, como sociedad, se abra un periodo de reflexión conjunta sobre la coyuntura actual del Sistema Universitario Público Andaluz", concluye la institución.

Desde la UCA, explican que su salida del ránking era "un escenario previsible, dado que este tipo de clasificaciones refleja tendencias acumuladas y los indicadores ya apuntaban a cierta contracción de la producción científica". "En todo caso, es importante contextualizar el dato: la producción científica de la UCA se ha reducido menos de un 1% respecto al año anterior", ha apuntado la UCA que, además, recuerda que "otras siete universidades españolas han salido también del listado en esta edición". "Por tanto --concluyen las fuentes consultadas--, no hablamos de un descenso significativo de la actividad investigadora, sino de una evolución de los indicadores y de la posición relativa de las universidades en un ranking internacional altamente competitivo.

Desde Córdoba, la universidad señala que "para las universidades españolas de nuestra dimensión y escala, incorporarse y abandonar este ránking de forma intermitente en su listado general es el escenario esperable dada la estructura y los indicadores sobre los que se construye". "Cuando estén disponibles los resultados por áreas de trabajo se podrá analizar nuestro resultado, siendo conscientes de que, incluso los años en que ascendemos o nos incorporamos en áreas nuevas, no dejan de ser resultados relativos en un número fijo de 1.000 universidades a escala mundial, en el que, entre otros factores en los últimos años, la arrolladora actividad de universidades de China afecta enormemente la permanencia de universidades como la nuestra, las españolas de nuestra escala o, como también se ha visto, bastantes portuguesas", argumenta la UCO.

"El interés del debate es cuán útiles son en nuestra realidad práctica estas clasificaciones y qué información relevante podemos, no obstante, como institución extraer para analizar y reflexionar estrategias de éxito científico, que es en el fondo lo realmente trascendente", concluye.

Para elaborar el ranking de Shanghai global 2026, la consultora ShanghaiRanking Consultancy clasifica las 2.500 universidades puntuando los valores alcanzados por cada una de ellas en seis indicadores de forma ponderada. La calidad de la docencia (10%) se mide con el número de exalumnos de una institución que han sido premios Nobel o medallas Field en matemáticas. La calidad del profesorado se mide con el número de profesores que han obtenido premios Nobel o medallas Field en matemáticas (20%) y con el número de autores clasificados a nivel internacional como 'Highly Cited Researcher' (HCR altamente citados) (20%).

La producción científica se evalúa con el número de artículos publicados en las prestigiosas revistas Nature y Science (20%) y con el volumen de sus publicaciones dentro del grupo de producción de alta calidad indexados en Science Citation Index-Expanded y Social Science Citation Index (20%). Por último, se hace una valoración del rendimiento per cápita en función del número de profesores (10%). En la valoración por disciplinas publicada por el mismo ranking a finales del año 2025, la Universidad de Sevilla destacó en el TOP100 en el área de Automation & Control y en el TOP100-150 en Agricultural Sciences, seguidas de Electrical & Electronic Engineering, Food Science & Technology y Instruments Science & Technology en TOP 151-200.