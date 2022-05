'Por Andalucía': PP y Vox han compartido una "agenda coincidente en lo social y económico" esta legislatura

SEVILLA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la Presidencia de la Junta de la coalición 'Por Andalucía' en las elecciones del 19 de junio, Inmaculada Nieto, ha sostenido este martes que el PP y Vox han desarrollado una "agenda coincidente en lo social y económico" durante la legislatura que ahora acaba en la comunidad autónoma.

Así lo ha manifestado la candidata de 'Por Andalucía' en una atención a medios tras mantener una reunión con la dirección del sindicato CCOO-A en Sevilla, acompañada de los cabezas de lista de la confluencia por Sevilla y Cádiz, Esperanza Gómez y Juan Antonio Delgado, en la que, a preguntas de los periodistas, ha subrayado que el presidente del PP-A y candidato a la reelección al frente de la Junta, Juanma Moreno, "le debe la Presidencia" del Gobierno andaluz "a Vox", así como "ha sacado toda la legislación lesiva y que le ha hecho daño a los trabajadores de la manita de Vox", partido con el que el PP "está cogobernando en Castilla y León", según ha recordado también.

En esa línea, Inmaculada Nieto ha aseverado que "la derecha comparte una agenda social y económica, y el PP la ha llevado al dedillo desde el Gobierno de la Junta teniendo mayoría suficiente en la Cámara" andaluza "para adoptar decisiones que protegieran a los trabajadores, que permitieran a autónomos y pequeñas empresas seguir adelante, que protegieran nuestro medio ambiente y lo convirtieran en una oportunidad de crecimiento económico y de empleo de calidad sin deteriorar nuestro entorno".

La candidata ha sostenido que el PP-A no ha hecho nada de eso desde el Gobierno de la Junta "no porque no le ha dejado la oposición, sino porque ha preferido sacar la agenda coincidente que tiene con la extrema derecha en lo social y en lo económico de la mano de Vox".

"Ahí están los hechos, las decisiones y las consecuencias de sus decisiones, y la brecha de desigualdad, la pobreza, el paro cronificado y el dinero que mandan Europa y el Gobierno de España guardado para cuando haga falta", según ha añadido Inmaculada Nieto.

"DIAGNÓSTICO COMPARTIDO" CON CCOO-A

En relación al encuentro mantenido con la dirección de CCOO-A, la candidata de 'Por Andalucía' ha explicado que ambas organizaciones han compartido un "diagnóstico" sobre "cómo se ha cronificado, enquistado en Andalucía un mercado laboral" de "mucho paro y precariedad, que ya viene de un modelo productivo poco innovador heredado por el Gobierno del PP de gobiernos andaluces anteriores", porque "el PSOE no fue capaz tampoco de poner a Andalucía en la senda de recuperar unos sectores productivos, de diversificar una actividad económica que permitiera un empleo de mayor calidad", según ha sostenido.

Ha añadido que el PP al frente de la Junta "ha puesto la directa en un momento imperdonable, porque tiene y ha tenido recursos multimillonarios a su disposición para dar un giro importante a las cosas con tres elementos fundamentales" que desde 'Por Andalucía' han compartido con CCOO-A.

En concreto, se ha referido a su apuesta por una "industrialización que permita aprovechar el capital humano", así como a "la capacitación profesional de mucha gente, las infraestructuras y las zonas que están llamadas a ser protagonistas del avance, la innovación y el aprovechamiento de los fondos europeos en la transición ecológica", y también "en la industria agrolimentaria para que la cadena de valor en el sector primario genere riqueza y puestos de trabajo de calidad en Andalucía".

Igualmente, Nieto se ha referido al sector público, que "el PP, el partido del paro y la precariedad, pretende seguir desguazando y malvendiendo a empresas que están haciendo negocio con elementos sensibles, vitales para el bien común, la salud y la educación, y también con la protección social", según ha abundado.

La candidata de 'Por Andalucía' ha aseverado que "esto hay que revertirlo", porque "la comunidad autónoma necesita fortalecer sus servicios públicos, tiene recursos para ello y un Estatuto de Autonomía que le da autogobierno y capacidad de orientar tanto la política económica como social".

Por eso, según ha añadido, "nos hemos comprometido con CCOO a impulsar una revolución de la contratación pública que haga que la Junta deje de precarizar a su personal y de permitir que se precarice el personal de servicios y bienes que adquiere en empresas terceras".

Al respecto, ha subrayado que la Junta "pone todos los años en circulación más de 2.500 millones de euros en contratación directa o indirecta, y generar marcos estables y garantistas de la calidad del empleo en los servicios que la Junta contrata es tirar en positivo de la economía".

CCOO-A VALORA EL PROYECTO DE 'POR ANDALUCÍA'

Por su parte, la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha valorado en su atención a medios que el proyecto de 'Por Andalucía' se asienta "en la realidad que vive la gente, en los problemas de la clase trabajadora" y, cuando eso ocurre, "las propuestas que se traen son reales, factibles y generan proyectos sólidos, estables, seguros, confiables para los trabajadores", según ha agregado.

De igual modo, ha indicado que en CCOO-A comparten con esta coalición que "Andalucía necesita acabar con el paro y la precariedad, y eso se hace apostando por la actividad productiva, por más industria, por una construcción sostenible, un turismo responsable con sus trabajadores, y también con un campo que necesita una pensada importante para que nuestros productos sigan siendo los más exportados", pero con "calidad" en las condiciones de trabajo de quienes laboran en el campo.

"También es importante apostar por la vertebración de los servicios públicos que generan cohesión, que generan que los hijos de los trabajadores puedan seguir ascendiendo y pensando en un futuro mejor", ha agregado la líder de CCOO-A, sindicato que también comparte con 'Por Andalucía' la aspiración a "una Andalucía igualitaria donde las mujeres se sientan libres y tengan un gobierno que las proteja, que apueste por que las hombres y mujeres vivan en igualdad", así como hacia una Andalucía "inclusiva, donde las personas que vienen a ganarse la vida y el futuro como los migrantes tengan derechos humanos y condiciones de trabajo dignas".

Nuria López ha concluido que CCOO-A y 'Por Andalucía' comparten la aspiración por "una Andalucía de progreso, de futuro y que quiere seguir creciendo".