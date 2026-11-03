Por Andalucía presentará enmienda de totalidad al Presupuesto 2027: El PP-A ha comprado "la agenda reaccionaria de Vox"

El portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía y coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, atiende a los medios sobre temas de actualidad en el Patio del Parlamento de Andalucía. A 3 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Por Andalucía presentará enmienda de totalidad al proyecto de Ley del Presupuesto de la Junta para 2027 al entender que "no resuelve ninguno de los problemas" de la comunidad autónoma, de modo que "reflejan el fracaso" del presidente del Gobierno andaluz de PP-A y Vox, Juanma Moreno, "a la hora de afrontarlos", así como percibe que el PP-A "compra la agenda reaccionaria" de su socio de coalición.

Así lo ha trasladado el portavoz del grupo, Antonio Maíllo, en una atención a medios en el Parlamento en la que ha confirmado además que su grupo no defenderá en la tribuna del Pleno dicha enmienda de totalidad porque está previsto que se debata el 11 de noviembre, día de la huelga general que los diputados de Por Andalucía tienen previsto secundar.

El también coordinador federal de Izquierda Unida (IU) ha argumentado que "un Presupuesto sirve si sirve para resolver los grandes problemas" de la población andaluza, algo que, en su opinión, no ocurre con el que ha aprobado la Junta para 2027, en el que desde Por Andalucía perciben que se ha producido "una renuncia al autogobierno andaluz" y "una incapacidad para afrontar una recaudación fiscal".

Además, ha criticado que el Gobierno andaluz "hace que siga recayendo sobre los trabajadores el sostenimiento fiscal de los ingresos en Andalucía", y "los ricos, esa minoría que tiene el dinero como maldición", se van "de rositas", según ha abundado.

Maíllo ha denunciado además que, mientras que "el Estado afronta un fortalecimiento de la dependencia con 700 millones de euros, el Gobierno de la Junta de Andalucía aporta once" millones nada más que para ello. "Ni el 1% es la corresponsabilidad de reforzamiento de la dependencia" por parte del Ejecutivo de Moreno, ha criticado el dirigente de IU.

Además, Maíllo ha considerado que el PP-A "compra la agenda reaccionaria de Vox en términos de negacionismo climático en tiempos de sequía como estos", así como de "rechazo a la violencia de género", "comprando" el concepto de "violencia familiar a la que alude Vox", y ha censurado la "ausencia de una política de vivienda" pese a ser "el principal problema que tenemos en Andalucía".

"FALTA DE CREDIBILIDAD" DE UNOS PRESUPUESTOS QUE "NO SE EJECUTAN"

De igual modo, el portavoz de Por Andalucía ha advertido de la "falta de credibilidad" de unos Presupuestos como los de la Junta que "no se ejecutan", algo que "caracteriza" a los vigentes de 2026, según ha señalado Maíllo, que en ese sentido ha citado como ejemplo "palmario" lo que ocurre con el "plan de rehabilitación, adquisición y construcción de viviendas", para el que se presupuestaron "983 millones" de los que la Junta ha reconocido que sólo "ha ejecutado 175 millones de euros; es decir, el 11%", según ha llamado atención.

Maíllo ha aseverado que "Moreno Bonilla está siendo el ejecutor, el 'killer', el asesino de los servicios públicos" con un "plan de mantenimiento" de "partidas de privatización, como son los 500 millones de euros para externalización de servicios por ejemplo sanitarios, que se mantienen", y que es un dinero que "podría servir para el fortalecimiento de la red de hospitales, centros de salud y centros de especialidades de la Junta de Andalucía", según ha añadido.

De esta manera, Maíllo ha incidido en señalar que "los presupuestos de la Junta no resuelven los graves problemas sociales de Andalucía, los problemas de la mayoría social", y garantizan que "una minoría rica que tiene el dinero como maldición siga teniendo a Andalucía como el paraíso de la ausencia de su aportación fiscal".

Frente a estas cuentas, Por Andalucía presentará una enmienda a la totalidad en su apuesta por otros Presupuestos que "creen empleo y de calidad, desde la matriz y el impulso público; que fortalezcan la red pública de la sanidad, la dependencia y la educación", y que "resuelvan" el problema de la vivienda "desde una planificación del Estado, de dotación de todos los recursos no sólo a la construcción, sino a las ayudas y también a políticas fiscales que graben las viviendas turísticas para que éstas vuelvan a ser y a formar parte del parque de viviendas de alquiler que permitan la bajada y la conversión en precios asequibles", ha agregado.

"Eso se puede hacer desde la intervención pública, y eso es lo que no hace el proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía de la derecha y de la extrema derecha", ha sentenciado Maíllo, quien también ha criticado que "en la atención a la Oficina de la Violencia de Género" ha detectado que "no hay aumento de las partidas presupuestarias", de modo que hay "una congelación, a pesar del aumento en términos brutos del porcentaje de crecimiento del presupuesto, que es algo más del 4%", ha puntualizado.

Finalmente, ha señalado que, en el marco del "mantenimiento de la línea de privatización que impulsa Vox con el apoyo del PP", se produce un "aumento de los conciertos educativos por encima de los porcentajes de aumento del presupuesto en general, un 5,6%", lo que supone "ya 1.176 millones dedicados a los conciertos, mientras se nos vacían las aulas en los centros de Primaria y en los institutos de Educación Secundaria", según ha advertido Maíllo para acabar concluyendo que "la agenda negacionista y de Vox está penetrando en los presupuestos de la Junta de Andalucía".