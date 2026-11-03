Andalucía recibe más de 13 millones del Programa 2% Cultural para conservar el patrimonio histórico

Archivo - Catedral de Granada. Imagen de archivo - ARCHIDIÓCESIS DE GRANADA - Archivo

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y del Ministerio de Cultura, invertirá 80 millones de euros en la recuperación y puesta en valor de 78 monumentos del Patrimonio Histórico español, repartidos en 73 municipios.

Según ha detallado el Ministerio en una nota, la Comisión Mixta para el Programa 2% Cultural ha aprobado el listado provisional de actuaciones después de haber recibido 422 solicitudes. Para Andalucía, se han aprobado 18 actuaciones repartidas en todas sus provincias con un total de 13,77 millones de euros en subvenciones.

El programa del 2% Cultural nace de la obligación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ministerio de Cultura de destinar el 2% de sus partidas de contratos de obras públicas a trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o al fomento de la creatividad artística.

En concreto, se destinarán 2,25 millones a la restauración del Palacio Vázquez de Molina (Úbeda) y 1,69 millones a la rehabilitación del panteón imperial del arquitecto Diego de Silóe en la catedral de Granada. El total de 18 actuaciones también incluyen el recinto de la Alcazaba de Almería (669.466 euros) y el castillo de Serón (144.923 euros) en esta misma provincia.

Asimismo, en Cádiz, la Casa Palacio de Riquelme, en Jerez de la Frontera (1,69 millones), y el palacio de los Infantes de Orleans y Borbón, en Sanlúcar de Barrameda (803.385 euros). En Córdoba, la casa de Romero de Torres (824.925 euros) y el castillo de Priego (237.198 euros). En Granada, la catedral de Granada (1,69 millones) y el castillo de San Miguel, de Almuñécar (1,097 millones).

Además, en la provincia de Huelva, se incluye el convento de San Francisco de Moguer (167.978 euros). En la de Jaén, además del palacio Vázquez de Molina (Úbeda), el castillo de Baños de la Encina (201.678 euros). También recibirán subvención las actuaciones en la alcazaba de Málaga (427.403 euros), en el castillo de Álora (1,005 millones) y en la ermita de San Sebastián de Vélez- Málaga (324.585 euros).

Para la provincia de Sevilla, se han aprobado los proyectos del Monasterio de Santa Clara (830.118 euros) y de la Casa de la Moneda (131.373 euros), en la capital, así como el Palacio de Benamejí, en Écija, (194.096 euros) y la torre del Tiro, en Marchena (1,073 millones).

PRÓXIMA CONVOCATORIA DE 45 MILLONES

Asimismo, el Consejo de Ministros, a propuesta de la Comisión Mixta integrada por representantes de los tres ministerios, ha autorizado este martes una nueva convocatoria del Programa 2% Cultural por valor de 45 millones de euros, que previsiblemente será publicada antes del fin de este año 2026.

Esta nueva convocatoria implica que el Programa 2% Cultural convoca sus ayudas dos años seguidos, "demostrando el compromiso de los departamentos ministeriales con la recuperación de patrimonio".

El programa del 2% Cultural es la principal herramienta de la Administración General del Estado para garantizar la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico de España, priorizando la generación de actividad, creando empleo y regenerando los entornos urbanos o rurales.

Desde su puesta en funcionamiento, se han aprobado 1.346 solicitudes en proyectos que totalizan un presupuesto de ejecución de 1.362 millones de euros. Para todos ellos, la ayuda aportada por el programa del 2% Cultural suma 854,9 millones de euros, lo que viene a ser un 62,8% del importe de ejecución.

Por último, a estas solicitudes ya aprobadas se sumarán las 78 de la convocatoria 2025, constatando el compromiso de los tres ministerios que trabajan conjuntamente en la conservación del Patrimonio.