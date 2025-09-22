Andalucía recibe el otoño esta semana con un descenso "lento" de las temperaturas y mínimas por debajo de los 20 grados

Archivo - Dos personas con ropa veraniega y sombreros. A 18 de julio de 2025, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Con la entrada del otoño, Andalucía acoge esta semana un descenso "lento" de las temperaturas, registrando unas máximas que giran en torno a los 29 y los 33 grados, con mínimas por debajo de los 20 grados.

Así lo ha declarado el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan de Dios del Pino, a Europa Press, aportando que esto es "un cambio importante", ya que el anticiclón se coloca a dirección norte-sur, transportando una masa de aire fría procedente del norte, que este lunes "ha llegado también a Andalucía".

Como asegurada Del Pino, las mínimas han caído hasta 14 grados en municipios como Écija, Montoro y Andújar en comparación con la jornada anterior, y "seguirán bajando", aunque de forma más moderada, durante los próximos días.

Las máximas en el Valle del Guadalquivir oscilarán entre los 29 y los 33 grados hasta el sábado, manteniendo una recuperación "muy gradual de los valores térmicos a lo largo de la semana". Las mínimas se situarán por debajo de los 20 grados, e incluso alcanzarán los 15-17 grados en amplias zonas, especialmente en comarcas interiores y de sierra.

El litoral de Almería se encuentra este lunes y martes bajo aviso por lluvias y tormentas intensas, mientras que para el jueves no se descartan chubascos ocasionales en la vertiente mediterránea, principalmente en Almería, Granada y la costa malagueña, además, como confirmaba el delegado, las precipitaciones podrían extenderse puntualmente al Campo de Gibraltar.

En cuanto al viento, éste será de componente norte en el arranque de la semana, pasando a levante en Alborán y el Estrecho desde mediados de semana.