Por Andalucía reclama un plan urgente para reforzar los recursos del Centro Coordinador del 061 de Córdoba

Archivo - La parlamentaria andaluza por Córdoba de Por Andalucía, Rosa María Rodríguez. - POR ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Por Andalucía ha registrado en el Parlamento andaluz una Proposición no de Ley (PNL) para reclamar al Gobierno andaluz de PP y Vox "un plan urgente de refuerzo de los recursos materiales, humanos y económicos del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias 061 de Córdoba".

La iniciativa, según ha informado Por Andalucía en una nota, plantea que este plan "se ponga en marcha en un plazo máximo de seis meses e incluya, entre otras medidas, la contratación del personal necesario para crear un nuevo equipo médico del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) en el centro de urgencias extrahospitalarias de Levante".

También para "completar la segunda UVI móvil del 061 de Córdoba para que preste servicio las 24 horas del día, incorporar un segundo médico o médica coordinadora durante todo el año en la sala de coordinación y aumentar la inversión destinada al mantenimiento de los equipos y a la contratación del personal necesario".

Además, Por Andalucía pide al Gobierno andaluz "que remita al Parlamento un informe detallado sobre las actuaciones realizadas, las inversiones ejecutadas y el calendario previsto para resolver las necesidades que continúen pendientes".

La parlamentaria de Por Andalucía por Córdoba, Rosa María Rodríguez, ha señalado que "el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias 061 de Córdoba desempeña un papel esencial para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier emergencia sanitaria, por lo que debe contar con los recursos suficientes para prestar un servicio de calidad".

Rodríguez ha advertido que "el incremento de la demanda asistencial no ha ido acompañado del refuerzo necesario de personal y medios, una situación que repercute directamente en la capacidad de respuesta del sistema y en la atención que recibe la ciudadanía".

La parlamentaria andaluza ha explicado que la iniciativa parte de la necesidad de corregir una situación que, según recoge la propia exposición de motivos de la PNL, se ha agravado en los últimos años por el "deterioro del sistema sanitario público y el aumento de la presión asistencial sobre el 061".

En este sentido, la propuesta recuerda que "las dificultades para acceder a la Atención Primaria provocan que muchas personas recurran al Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias para resolver problemas de salud que deberían ser atendidos en otro nivel asistencial, lo que incrementa la carga de trabajo del servicio".

Además, la PNL destaca que el centro coordinador de Córdoba, "no solo atiende las urgencias de la provincia, sino que también coordina emergencias de Cádiz, Sevilla y Huelva, prestando servicio a toda Andalucía occidental, mientras que la plantilla apenas ha variado en las últimas décadas, pese al incremento de la demanda".

"Es imprescindible dotar al 061 de Córdoba de los recursos humanos, materiales y económicos que necesita para garantizar una atención segura, eficaz y de calidad. La ciudadanía no puede seguir soportando un servicio tensionado por la falta de inversión y planificación", ha concluido Rosa María Rodríguez.