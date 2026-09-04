Andalucía reconoce su "profunda preocupación" por el "bloqueo" en el conflicto de Airbus: "Hay demasiado en juego"

Archivo - La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, en un acto con Airbus. Imagen de archivo. - Esther Lobato - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha reconocido este viernes la "profunda preocupación" del Gobierno andaluz por el "bloqueo" de la negociación entre Airbus y los representantes de los trabajadores. Un "bloqueo" que "Andalucía no puede permitirse" porque "hay demasiado en juego".

En declaraciones remitidas a los medios, Blanco ha llamado la atención sobre el hecho de que la huelga indefinida en Airbus pone en riesgo "programas estratégicos y un patrimonio industrial y aeronáutico construido durante más de un siglo". "Es el momento del diálogo, de la responsabilidad y, sobre todo, de proteger el empleo y el futuro de Airbus en Andalucía".

"Desde el Gobierno andaluz queremos expresar nuestra profunda preocupación por el bloqueo de la negociación que se está llevando a cabo en el seno del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), en Madrid, y que hasta el momento no ha permitido alcanzar un acuerdo en el conflicto de Airbus", ha puntualizado la consejera de Empleo.

La consejera ha confirmado que su departamento está "siguiendo muy de cerca la evolución de este conflicto, manteniendo contactos permanentes con la empresa y también con los representantes de los trabajadores, con quienes hemos celebrado reuniones como la que mantuvimos a principios de esta misma semana".

Si la huelga se prolonga, puede tener, a juicio de la titular de Empleo, "consecuencias muy graves para el empleo y para un sector absolutamente estratégico para Andalucía", ya que da empleo directo a 4.000 personas en Sevilla y Cádiz y genera más de 15.000 empleos indirectos que "no podemos poner en riesgo".

"Exigimos responsabilidad y altura de miras a todas las partes. Es imprescindible hacer un último esfuerzo para acercar posturas y alcanzar un acuerdo", ha concluido la consejera.