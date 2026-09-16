Andalucía registra 5.155 nacimientos en julio, 104 más que en el mismo periodo de 2025

Imagen de archivo de un bebé recién nacido. - CONSELLERIA DE EMPRESA, HACIENDA E INNOVACIÓN

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de nacimientos en el séptimo mes del año en Andalucía ascendió a 5.155, lo que supone 104 más que en el mismo periodo de 2025, según la estimación mensual de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al mes de junio, consultada por Europa Press. Del total de nacimientos en lo que va de año en la región, 16.641 han sido niñas y 17.778 niños.

En los siete primeros meses del año, la cifra de nacimientos ascendió en la comunidad hasta los 34.419, un 1,17% más que en el mismo periodo del año anterior.

De estos nacimientos, la mayor parte, 20.800, fueron de madres entre los 30 y los 39 años --en concreto, 11.305 tenían entre 30 y 34 años y 9.495 tenían entre 35 y 39 años--. Por su parte, 9.836 nacimientos fue de madres de entre 20 y 29 años, mientras que 3.005 corresponden a mujeres de más de 40 años. Los nacidos de mujeres de menos de 20 años se elevan a 778.

En cuanto a defunciones, hasta el séptimo mes del año fallecieron 45.207 personas, un 0,18% más que en el mismo periodo de 2025. Sólo en el mes de julio, fallecieron en la región 5.868 personas.

Por provincias, donde más bebés nacieron en julio fue en Sevilla, con 1.190 nacimientos (8.065 acumulado en lo que va de año, un 0,37% más que el año anterior), seguida de Málaga, con 1.018 nacimientos (6.728 hasta julio, 1,10% más respecto a 2025); Cádiz, con 613 (4.435 acumulados, -1,71%); Granada, con 612 nacimientos (3.870 acumulados, +2,27%); Almería, con 593 nacimientos (3.822 acumulados, +6,55%); Córdoba, con 461 nacimientos (3.040 acumulados, +0,70%); Jaén, con 359 nacimientos (2.364 acumulados, +3,22%) y, finalmente, Huelva, con 309 nacimientos (2.095 acumulados, -2,11%).

En cuanto a defunciones, Sevilla es la provincia donde más personas fallecieron en julio de 2026, hasta las 1.322 personas (10.256 en lo que va de año, un 0,66% más que en el mismo periodo del año anterior); seguida de Málaga, con 1.206 defunciones (8.775 hasta julio, +2,56%); Cádiz, con 826 defunciones (6.427 acumuladas, -3,32%); Granada, con 634 fallecimientos en el mes (4.996 acumuladas, +1,97%); Córdoba, con 607 defunciones (4.659 en lo que va de año, -3,42%); Almería, con 478 (3.533 hasta junio, +9,14%); Jaén, con 451 defunciones (3.744 acumuladas, -4,86%) y Huelva, con 344 fallecimientos (2.817 en lo que va de año, -0,64% respecto a 2025).