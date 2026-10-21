Andalucía registra 5.294 nacimientos en agosto, diez más que en el mismo periodo de 2025

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SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
El número de nacimientos en el octavo mes del año en Andalucía ascendió a 5.294, lo que supone diez más que en el mismo periodo de 2025, según la estimación mensual de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al mes de agosto, consultada por Europa Press. Del total de nacimientos en lo que va de año en la región, 19.243 han sido niñas y 20.502 niños.
En los ocho primeros meses del año, la cifra de nacimientos ascendió en la comunidad hasta los 39.745, un 1,11% más que en el mismo periodo del año anterior.
De estos nacimientos, la mayor parte, 23.979, fueron de madres entre los 30 y los 39 años --en concreto, 13.032 tenían entre 30 y 34 años y 10.947 tenían entre 35 y 39 años--. Por su parte, 11.405 nacimientos fue de madres de entre 20 y 29 años, mientras que 3.458 corresponden a mujeres de más de 40 años. Los nacidos de mujeres de menos de 20 años se elevan a 903.
En cuanto a defunciones, hasta el octavo mes del año fallecieron 51.121 personas, un 0,19% menos que en el mismo periodo de 2025. Sólo en el mes de agosto, fallecieron en la región 5.888 personas.
Por provincias, donde más bebés nacieron en agosto fue en Sevilla, con 1.237 nacimientos (9.313 acumulado en lo que va de año, un 0,59% más que el año anterior), seguida de Málaga, con 1.024 nacimientos (7.758 hasta agosto, 0,64% más respecto a 2025); Almería, con 637 (4.462 acumulados, 7%); Cádiz, con 628 nacimientos (5.066 acumulados, -2,52%); Granada, con 599 nacimientos (4.474 acumulados, +0,56%); Córdoba, con 473 nacimientos (3.515 acumulados, +2,15%); Jaén, con 390 nacimientos (2.755 acumulados, +5,39%) y, finalmente, Huelva, con 306 nacimientos (2.402 acumulados, -2,76%).
En cuanto a defunciones, Sevilla es la provincia donde más personas fallecieron en agosto de 2026, hasta las 1.338 personas (11.599 en lo que va de año, un 0,88% más que en el mismo periodo del año anterior); seguida de Málaga, con 1.157 defunciones (9.937 hasta agosto, +2,45%); Cádiz, con 854 defunciones (7.258 acumuladas, -3,41%); Córdoba, con 633 fallecimientos en el mes (5.293 acumuladas, -3,41%); Granada, con 632 defunciones (5.632 en lo que va de año, 1,25%); Jaén, con 482 (4.226 hasta agosto, -4,82%); Almería, con 467 defunciones (4.006 acumuladas, 8%) y Huelva, con 325 fallecimientos (3.143 en lo que va de año, -2% respecto a 2025).