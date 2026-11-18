Archivo - Imagen de un bebé recién nacido. - CONSELLERIA DE EMPRESA, HACIENDA E INNOVACIÓN

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de nacimientos en el noveno mes del año en Andalucía ascendió a 5.374, lo que supone 81 más que en el mismo periodo de 2025, según la estimación mensual de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al mes de septiembre, consultada por Europa Press. Del total de nacimientos en lo que va de año en la región, 21.834 han sido niñas y 23.334 niños.

En los nueve primeros meses del año, la cifra de nacimientos ascendió en la comunidad hasta los 45.168, un 1,53% más que en el mismo periodo del año anterior.

De estos nacimientos, la mayor parte, 27.341, fueron de madres entre los 30 y los 39 años --en concreto, 14.0853 tenían entre 30 y 34 años y 12.488 tenían entre 35 y 39 años--. Por su parte, 12.918 nacimientos fue de madres de entre 20 y 29 años, mientras que 3.883 corresponden a mujeres de más de 40 años. Los nacidos de mujeres de menos de 20 años se elevan a 1.026.

En cuanto a defunciones, hasta el noveno mes del año fallecieron 56.882 personas, un 0,68% más que en el mismo periodo de 2025. Sólo en el mes de septiembre, fallecieron en la región 5.740 personas.

Por provincias, donde más bebés nacieron en septiembre fue en Sevilla, con 1.302 nacimientos (10.608 acumulado en lo que va de año, un 1,07% más que el año anterior), seguida de Málaga, con 1.028 nacimientos (8.819 hasta septiembre, 1,57% más respecto a 2025); Cádiz, con 715 (5.788 acumulados, -1,8%); Almería, con 621 nacimientos (5.069 acumulados, +7,6%); Granada, con 578 nacimientos (5.103 acumulados, +0,69%); Córdoba, con 477 nacimientos (4.011 acumulados, +2,58%); Jaén, con 333 nacimientos (3.050 acumulados, +3,15%) y, finalmente, Huelva, con 320 nacimientos (2.720 acumulados, -1,81%).

En cuanto a defunciones, Sevilla es la provincia donde más personas fallecieron en septiembre de 2026, hasta las 1.311 personas (12.914 en lo que va de año, un 2,08% más que en el mismo periodo del año anterior); seguida de Málaga, con 1.091 defunciones (11.037 hasta septiembre, +3,2%); Cádiz, con 837 defunciones (8.124 acumuladas, -3,88%); Córdoba, con 619 fallecimientos en el mes (5.912 acumuladas, -0,29%); Granada, con 611 defunciones (6.247 en lo que va de año, 1,17%); Jaén, con 488 (4.713 hasta septiembre, -3,7%); Almería, con 433 defunciones (4.442 acumuladas, +8,42%) y Huelva, con 350 fallecimientos (3.493 en lo que va de año, -3,13% respecto a 2025).