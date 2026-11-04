Andalucía registra 90 muertes en accidentes laborales hasta agosto, 75 durante la jornada de trabajo

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SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha contabilizado 90 accidentes de trabajo mortales entre enero y agosto de 2026, de los que 75 se produjeron durante la jornada laboral y otros 15 fueron 'in itinere', es decir, en los desplazamientos de ida o vuelta al trabajo, según el avance de la Estadística de Accidentes de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En concreto, los datos consultados por Europa Press recogen un total de 69.853 accidentes laborales con baja en la comunidad durante los ocho primeros meses del año, de los cuales 59.249 ocurrieron en jornada y 10.604 en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo.

De los siniestros registrados durante la jornada laboral, 58.672 fueron leves, 502 graves y 75 mortales. Por su parte, entre los accidentes 'in itinere', 10.439 tuvieron carácter leve, 150 fueron graves y 15 resultaron mortales.

Por provincias, Sevilla registró el mayor número de accidentes mortales, con 23, de los que 21 ocurrieron durante la jornada y dos 'in itinere'. Le siguió Málaga, con 19 fallecimientos, repartidos entre 15 en jornada y cuatro en los desplazamientos.

Almería contabilizó 15 accidentes mortales --doce en jornada y tres 'in itinere'--; Cádiz, diez, todos durante la jornada laboral; y Córdoba, nueve, de los cuales cinco se produjeron en jornada y cuatro en los trayectos al trabajo o de regreso.

Por su parte, Granada registró seis accidentes mortales, todos en jornada; Huelva sumó cinco --tres en jornada y dos 'in itinere'--, mientras que Jaén contabilizó tres, todos durante la jornada laboral.

En cuanto al volumen de accidentes con baja durante la jornada, Sevilla acumuló 14.182, seguida de Málaga, con 12.412; Cádiz, con 7.940; Córdoba, con 5.656; Almería, con 5.559; Granada, con 5.428; Huelva, con 4.530; y Jaén, con 3.542.

Asimismo, Sevilla registró 2.955 accidentes 'in itinere'; Málaga, 2.700; Cádiz, 1.190; Almería, 939; Granada, 920; Córdoba, 812; Huelva, 689; y Jaén, 399.

DIEZ FALLECIDOS ENTRE LOS AUTÓNOMOS

Atendiendo a la situación profesional, los trabajadores asalariados sufrieron 80 accidentes mortales en Andalucía durante el periodo analizado, con 66 durante la jornada y 14 en los desplazamientos. Entre los trabajadores por cuenta propia se contabilizaron diez siniestros mortales, nueve en jornada y uno 'in itinere'.

En total, los asalariados registraron 56.104 accidentes con baja durante la jornada laboral y 10.330 en los trayectos, mientras que los autónomos acumularon 3.145 y 274, respectivamente.