Andalucía registra este fin de semana un fallecido por accidente de tráfico en sus carreteras interurbanas

Archivo - Circulación moderada en la autovía del Sur, la A-4, a la altura de Valdemoro, a 9 de abril de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha registrado este fin de semana un fallecido en accidente de tráfico en sus carreteras interurbanas, según se recoge en el balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT) que comprende desde las 15,00 horas del pasado viernes, 10 de abril, y las 20,00 horas de este domingo, día 12, consultado por Europa Press.

El accidente de tráfico ha acontecido en la madrugada del sábado en la vía A-7, a la altura de Nerja (Málaga), donde una persona ha perdido la vida tras colisionar su vehículo con un camión.

El teléfono 112 ha atendido a la 01,30 horas el primero de varios avisos que alertaban de la colisión de un camión con un vehículo, al parecer, parado en el arcén a la altura del kilómetro 934, sentido Málaga, y solicitaban asistencia sanitaria urgente para una persona atrapada en el interior del coche.

De inmediato, la sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, al Consorcio de Bomberos y a mantenimiento de la vía. Así, cuando los servicios sanitarios llegaron al lugar nada pudieron hacer por salvar la vida del conductor del turismo y solo pudieron confirmar su fallecimiento. Fue necesaria la intervención de los bomberos para liberar a la víctima del interior del turismo siniestrado.