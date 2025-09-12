Andalucía registra un total de 34 muertes por accidente laboral durante el verano, 15 fallecidos más que el año anterior

Archivo - Un obrero durante la construcción de una obra, a 10 de mayo de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 34 trabajadores han fallecido en accidentes laborales registrados durante este periodo estival --los meses de junio, julio y agosto-- en Andalucía, lo que supone 15 muertes más en comparación con el año anterior en esta misma fecha, según los datos proporcionados por UGT Andalucía, consultados por Europa Press.

De estos 34 accidentes mortales ocurridos este verano, 29 han sido en su puesto de trabajo, mientras que un total de seis de ellos han sido 'in itinere' --en el trayecto de ida o vuelta del trabajo--. En comparación con los datos de 2024, Andalucía registró en esos tres meses veraniegos un total de 19 siniestros laborales, de los cuales, solo uno fue 'in itinere'.

Además, tanto junio como julio han sido los meses de verano en el que más trabajadores han fallecido en Andalucía este 2025, con un total de doce casos registrados, respectivamente. En el sexto mes del año, nueve de los siniestros mortales han ocurrido en su puesto de trabajo y tres 'in itinere', mientras que, en el séptimo mes, diez han sido en el trabajo y dos 'in itinere'. Por su parte, agosto ha contado con un total de diez muertes laborales.

En cambio, julio fue el mes con más siniestros laborales mortales contabilizados en el año anterior, con un total de once fallecidos --uno de ellos 'in itinere'--, seguido de junio con siete muertes y el mes de agosto con tan solo uno.

Por provincias, destaca Sevilla con ocho accidentes laborales este verano; le siguen Almería y Granada con seis, respectivamente, dos 'in itinere' en la provincia almeriense. Tras ellas, se encuentran Jaén y Málaga con cuatro siniestros mortales, respectivamente, uno 'in itinere' en la provincia malagueña. Por último, están Córdoba, Huelva y Cádiz donde se han producido dos accidentes laborales mortales, respectivamente, siendo las dos 'in itinere' en la provincia gaditana.

En total, Andalucía suma en lo que va de año un total de 84 fallecidos por accidente laboral, concretamente, 70 de ellos registrados en los puestos de trabajos y, por otro lado, un total de 16 muertes 'in itinere'.

UGT-A:"LAS EMPRESAS DEBEN DEJAR DE MIRAR HACIA OTRO LADO"

Bajo este contexto, el sindicato UGT Andalucía ha lamentado que la siniestralidad laboral "siga siendo una tragedia silenciada". Según ha trasladado el secretario de Salud Laboral, Sectores Emergentes y Memoria Histórica y Democrática de UGT-A, Pablo Sánchez, "cada cinco minutos se produce un accidente laboral y cada tres días muere un trabajador en Andalucía, y todo esto sin conocer todavía los datos sobre las muertes por golpes de calor, que podrían agravar aún más esta cifra".

Por otra parte, ha indicado que la principal causa de muerte en jornada son los infartos y los hiptos, afirmando que muchas veces está ligados a riesgos psicosociales. En este sentido, Sánchez ha expuesto que, en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, "la salud mental también es salud laboral".

A su juicio, "el estrés, la precariedad y la presión también matan". Desde UGT Andalucía han exigido reforzar la inspección de trabajo, dotar de medios a la Fiscalía de Salud Laboral y adaptar la Ley de Prevención de Riegos Laborales a los riesgos reales del siglo XXI. "Las empresas, además, deben dejar de mirar hacia otro lado", ha añadido el responsable de UGT-A.