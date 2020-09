Andalucía registró un 13% menos de accidentes mortales de trabajo de enero a julio hasta 64, ocho de ellos 'in itinere'

SEVILLA/MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía registró un total de 64 accidentes laborales mortales en los siete primeros meses de este año --de enero a julio--, que suponen un 13,5% menos respecto al mismo periodo de 2019, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social y de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.

La mayoría de estos siniestros mortales --un total de 56-- se produjo durante la jornada laboral, mientras que los ocho restantes fueron de los denominados 'in itinere', es decir, al ir o volver del trabajo --un 61,9% menos que en el mismo periodo de 2019--, según la misma estadística, consultada por Europa Press, que distingue entre los siniestros sufridos por trabajadores asalariados y por cuenta propia.

Así, se contabilizan 62 accidentes laborales mortales entre los trabajadores asalariados en Andalucía --ocho de ellos 'in itinere'--, y dos entre los empleados por cuenta propia.

El número total de accidentes laborales con baja --tanto leves como graves y mortales-- ascendió en Andalucía durante los siete primeros meses de este año a 46.339 --un 30% menos que entre enero y julio de 2019--, de los que 5.348 fueron 'in itinere' y el resto, 40.991, durante la jornada.

Entre estos últimos, la gran mayoría --40.474-- fueron accidentes considerados 'leves', mientras que 461 están calificados de 'graves' y 56 fueron mortales. Por su parte, entre los 5.348 accidentes 'in itinere' contabilizados por el Ministerio de Trabajo, 5.219 fueron 'leves' y 121 'graves', al margen de los referidos ocho que resultaron mortales.

Por provincias, la que registra en Andalucía un mayor número de accidentes laborales mortales entre enero y julio es Sevilla, con 14 --dos de ellos 'in itinere'--, seguida de Huelva, con diez --uno 'in itinere'--, Almería y Málaga, con nueve cada una, de los que dos fueron 'in itinere' en cada uno de los dos territorios.

Por detrás de ellas se sitúan Cádiz, con siete accidentes mortales; Granada, con seis --uno 'in itinere'--, Jaén, con cinco, y Córdoba, la provincia donde se contabilizan menos siniestros mortales de enero a julio; en concreto, cuatro.

Además, Andalucía se situó en los siete primeros meses del año como la comunidad autónoma que acumula más de estos siniestros mortales, por delante de Cataluña --con 56 accidentes mortales--, la Comunidad Valenciana, con 50, y Castilla y León, con 41 siniestros mortales.

CASI 420 MUERTES EN ESPAÑA

En el conjunto de España, un total de 418 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los siete primeros meses del año, 47 más que en el mismo periodo de 2019, lo que implica un aumento en valores relativos del 12,7%, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

De estos fallecimientos, 346 se produjeron durante la jornada de trabajo, 54 más que en el mismo periodo de 2019, lo que supone un aumento porcentual del 18,5%. Los 72 accidentes mortales restantes registrados hasta el séptimo mes del año fueron siniestros 'in itinere', siete menos que en el mismo periodo del año pasado.

El dato de mortales incluye los 14 accidentes mortales reconocidos por Covid-19, que ocurrieron todos ellos en el centro o lugar de trabajo habitual. Por tipo de lugar detallado corresponden a 13 en centros sanitarios, clínicas privadas, hospitales y centros geriátricos y 1 en domicilio privado.

Además, teniendo en cuenta las ocupaciones, estas 14 muertes por coronavirus corresponden 11 a técnicos y profesionales científicos e intelectuales de la salud y la enseñanza, uno a técnicos y profesionales de apoyo, uno a trabajadores de los servicios de salud y el cuidado de las personas, y uno a trabajadores no cualificados en servicios.

En conjunto, hasta julio se contabilizaron 263.434 accidentes laborales con baja, lo que supone un descenso del 28,7% respecto al número de siniestros del mismo mes de 2019.

Del total de siniestros, 232.404 accidentes se registraron en el lugar de trabajo y 31.030 fueron siniestros 'in itinere'. Los primeros cayeron un 27,5%, mientras que los segundos lo hicieron en un 36,4% respecto al mismo periodo del año pasado.

Los accidentes leves con baja en el puesto de trabajo de los asalariados sumaron 230.080 hasta julio, un 27,6% menos, y los graves fueron 1.978, un 21,8% menos que a un año antes. En el caso de los siniestros 'in itinere' se registraron 30.532 accidentes de carácter leve (-36,5%) y 426 de gravedad (-8,9%).