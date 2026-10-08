Andalucía remite al Gobierno una propuesta de ayuda de 120 euros por hectárea de arroz para paliar pérdidas

Archivo - Arrozal en la zona del Bajo Guadalquivir. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ya ha trasladado al Ministerio de Agricultura para su tramitación con cargo a la reserva europea de crisis una propuesta de ayuda extraordinaria para paliar las pérdidas que sufren los arroceros andaluces. Esta propuesta fue aprobada en la mesa de interlocución agrarias. La iniciativa contempla destinar aproximadamente 3,72 millones de euros al cultivo del arroz mediante una ayuda de 120 euros por hectárea, con un límite de 100 hectáreas por titular.

La medida se financiaría con el 40% del presupuesto asignado a Andalucía de los fondos extraordinarios procedentes de la reserva de crisis de la UE para compensar los efectos del incremento de los costes energéticos y de los fertilizantes. El resto del presupuesto que le corresponde a Andalucía de este Fondo Europeo de Reserva de Crisis se destinará al vacuno de leche, el caprino de leche y la apicultura, según lo que han explicado Asaja y la Federación de Arroceros en una nota de prensa.

Asaja-Sevilla y la Federación de Arroceros han mostrado en una nota su satisfacción por la acogida de esta propuesta al considerar que "permitirá aliviar parcialmente la grave situación que sufre el sector arrocero, que tras varios años sin poder sembrar por la sequía se ve ahora sumido en una profunda crisis de mercado". El arrozal andaluz afronta "una de las campañas más difíciles de su historia". Pese a la recuperación de la superficie cultivada gracias a una mayor disponibilidad de agua, "los agricultores afrontan serias dificultades para comercializar su producción".

De hecho, cuando ya se está iniciando la recolección de 2026, en la provincia de Sevilla, principal zona arrocera de España, aún queda cosecha de 2025 pendiente de comercializar ante la imposibilidad de alcanzar precios que cubran los costes de producción. Esta situación deriva fundamentalmente del "creciente peso" de las importaciones procedentes de terceros países. Según ha denunciado reiteradamente el sector, la Unión Europea permite la entrada libre de aranceles de hasta 562.000 toneladas de arroz procedente de países beneficiarios del régimen EBA ("Todo menos armas"), entre ellos Camboya y Myanmar (antigua Birmania).

Esta cifra, que equivale a toda la cantidad de arroz que se consume en España durante dos años, está ejerciendo una fuerte presión sobre el mercado comunitario. Asaja-Sevilla y la Federación de Arroceros recuerdan que los productores europeos deben cumplir estrictas exigencias medioambientales, fitosanitarias, laborales y de seguridad alimentaria que elevan considerablemente sus costes, mientras compiten con estas producciones importadas, libres de arancel, sometidas a requisitos mucho menos exigentes. Para Asaja-Sevilla y la Federación de Arroceros, la ayuda extraordinaria propuesta no resolverá por sí sola los problemas estructurales que afectan al cultivo, pero contribuirá a aliviar la actual situación financiera de las explotaciones, compensar parcialmente el impacto de unos costes de producción disparados, agravados por una coyuntura comercial extraordinariamente adversa.

Ambas asociaciones confían ahora en que el Ministerio de Agricultura respalde la propuesta remitida por la Junta de Andalucía y que la Comisión Europea autorice cuanto antes la aplicación de estas ayudas, de forma que puedan llegar a los agricultores cuanto antes, y siempre dentro del plazo establecido para la justificación, tramitación y el pago que la propia Comisión Europea sitúa en el 28 de febrero de 2027. Asimismo, insisten en que esta medida debe complementarse con actuaciones de fondo encaminadas a garantizar la rentabilidad del cultivo, reforzar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, exigir reciprocidad en los intercambios comerciales con terceros países y activar mecanismos eficaces de salvaguarda frente a importaciones de arroz procedente de terceros países beneficiarios de este tipo de regímenes de acceso preferencial que distorsionan el mercado comunitario.