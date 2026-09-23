Por Andalucía señala la "hipocresía" de Gavira con el patrocinio de los Premios Escaparate: "Es una inmoralidad"

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Rafael Sánchez Rufo, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Por Andalucía, Rafael Sánchez Rufo, ha señalado la "hipocresía" del vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, por el patrocinio de su departamento a los Premios Escaparate, celebrados en Sevilla el pasado viernes, a los que ha calificado como "una inmoralidad".

"El señor Gavira anunciaba, con motivo de el inicio de sus responsabilidades de gobierno, el fin de las mariscadas en Andalucía. En muy poco tiempo, lo que nos ha demostrado es que las mariscadas las iba a poner de segundo plato y de primer plato eran las parrilladas", ha afirmado este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz.

En esta línea, ha asegurado que van a pedir explicaciones a la Junta de Andalucía por el patrocinio de dicho evento en la Cámara andaluza y no ha descartado acudir a la justicia "si se detecta cualquier tipo de irregularidad".

"Vamos a estar especialmente atentos, porque si hay, evidentemente, cualquier indicio delictivo, desde el punto de vista político nos parece absolutamente deleznable, inmoral, falta de tacto con los problemas de la gente", ha aseverado.

Asimismo, ha señalado que "en los próximos meses va a salir un informe de la Cámara de Cuentas que va a analizar cómo están funcionando los contratos de patrocinio en la Junta de Andalucía y cómo funcionan esos contratos de patrocinio en turismo y en deporte".

Sobre los patrocinios de la Junta de Andalucía, Sánchez Rufo ha puesto el foco en otros eventos como el festival de música Puro Latino "vinculado a un empresario que está siendo investigado por narcotráfico y pagado con fondos públicos".

"El mismo que tiene los fondos de patrocinio de turismo y de deporte de la Junta de Andalucía es el que defiende la desregulación, el que defiende la carencia de controles previos al dinero que se gasta en Andalucía y el que va a dar carta de validez a esta auténtica inmoralidad que es la forma en la que nos están gobernando estos señores en Andalucía", ha subrayado.