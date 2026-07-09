Por Andalucía señala que Moreno "da la espalda" al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo

La diputada de Por Andalucía, Esperanza Gómez, se reúne con la Plataforma Familias NEAE Andalucía. - POR ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha anunciado este jueves el registro en el Parlamento andaluz de una iniciativa con 13 medidas para reforzar la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), elaborada junto a la Plataforma Familias NEAE Andalucía.

Según ha indicado la coalición en una nota, esta propuesta "debe convertirse en una prioridad política para frenar el deterioro de la educación pública y garantizar una atención adecuada al alumnado que necesita más apoyo".

Antes de mantener una reunión de trabajo con representantes de la plataforma, Gómez ha señalado que "tras ocho años de gobierno de Moreno Bonilla se ha ido desmantelando la educación pública" y ha advertido de que "cuando se cierran líneas, se recorta profesorado y faltan recursos, siempre hay quienes lo sufren con mayor intensidad: los niños y niñas con necesidades específicas de apoyo educativo".

La diputada ha asegurado que "estamos hartas de ver cómo se recorta a costa del bienestar de nuestros hijos e hijas". En ese sentido, ha lamentado que muchas familias ya no pidan únicamente que sus hijos aprendan, sino "algo tan básico como que no sufran bullying, que estén bien atendidos y que no permanezcan abandonados en un rincón porque no hay personal suficiente para atenderles".

Gómez ha subrayado que la iniciativa recoge 13 propuestas elaboradas a partir de las reivindicaciones de la Plataforma Familias NEAE Andalucía y enriquecidas con la experiencia acumulada por Por Andalucía en el Parlamento. El objetivo, ha señalado, es establecer "un estándar mínimo de calidad que garantice una atención adecuada al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y sirva de base para futuras mejoras del sistema".

"Vamos a hablar mucho de este asunto porque dice mucho de un gobierno cuando abandona a los niños y niñas que más apoyo necesitan, por mucho que luego se llene la boca hablando de inclusión e igualdad", ha afirmado.

La parlamentaria también ha criticado que, actualmente, "en Andalucía salirse de la media supone demasiadas veces que tu hijo o tu hija esté mal atendido". A su juicio, el sistema educativo público "no puede seguir dejando atrás al alumnado que requiere apoyos específicos por falta de recursos".

Asimismo, Gómez ha querido reconocer el trabajo del profesorado, de los equipos directivos y del conjunto de profesionales de la educación pública, "que sostienen el sistema por encima de sus posibilidades y evitan con su esfuerzo que la situación sea todavía peor". Ha mostrado su confianza en que el resto de grupos parlamentarios "respalden una iniciativa que busca garantizar el derecho a una educación inclusiva y de calidad para todo el alumnado".