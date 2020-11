Andalucía sube en 90 hospitalizados por Covid hasta 3.269 tras cinco días de descenso y suma dos ingresos en UCI

SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales andaluces registran este lunes 16 de noviembre un repunte en su presión asistencial por el coronavirus Covid-19 al sumar 90 hospitalizados en 24 horas tras cinco días consecutivos de descenso, de forma que alcanza los 3.269, de los que 505 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos (UCI), dos más que este domingo y 52 más que hace una semana.

Estos datos figuran en un gráfico difundido en redes sociales por la Junta de Andalucía, consultado por Europa Press, que refleja la evolución diaria de los ingresos hospitalarios por Covid-19 en la comunidad autónoma.

Catorce días después de superar el registro máximo de 2.708 hospitalizados de la primera ola registrada a finales de marzo, la cifra de hospitalizados registra un repunte con 90 personas más, después de haber bajado en 150 el domingo --la mayor bajada de la semana--, en 51 el sábado, en 49 el viernes, en 48 el jueves y en uno el miércoles, subir en 143 el martes y en 184 el lunes pasado. Los 3.269 hospitalizados contabilizados este domingo son 60 menos más que los 3.329 registrados hace siete días.

También se produce un repunte de ingresos en UCI, ya que este domingo se cortó una racha de 27 días en las que las personas que se encontraban en cuidados críticos no paraban de aumentar. Así pues, el domingo bajó en 14, el sábado no hubo cambios, y el resto de días solo hubo subidas: once el viernes, 17 el jueves, 23 el miércoles, tres el martes y dos el lunes pasado.

Los 505 pacientes en UCI contabilizados esta jornada son 52 más que los 457 hospitalizados en estas unidades hace una semana y se superan en 67 pacientes los 438 contabilizados el 30 de marzo en el pico máximo de la pandemia en la primera ola.