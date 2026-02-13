Andalucía supera las 12.600 incidencias y se prevé que solo Grazalema mantenga las clases suspendidas este lunes

Desbordamiento del río y movimientos de tierra en Ubrique. Imagen de archivo. - Nacho Frade - Europa Press

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha registrado este viernes casi 700 incidencias, lo que eleva el total acumulado de emergencias gestionadas durante la serie de borrascas a 12.605, la mayoría en la provincia de Cádiz. Además, ante la mejora de las previsiones meteorológicas, se espera que este lunes solo el municipio de Grazalema permanezca sin clases presenciales, y que el número de centros con incidencias en la región se reduzca, previsiblemente, a cinco.

Así lo han informado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) y la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en un comunicado. El viento ha sido el principal causante de las incidencias registradas este viernes en las salas del 112. En total, se han coordinado 697 emergencias, concentrándose la mayoría en Granada (139), seguida de Sevilla (126), Jaén (119) y Cádiz (100). El resto se ha distribuido entre Almería y Córdoba (73 cada una), Málaga (58) y Huelva (nueve).

El acumulado, desde el 27 de enero, se sitúa ya en 12.605 emergencias gestionadas con el siguiente desglose provincial: Cádiz con 2.658, Jaén con 2.193, Sevilla con 2.116, Granada con 1.797, Málaga con 1.288, Córdoba con 1.201, Almería con 819 y Huelva con 533

En Almería, la mayoría de las incidencias que se han gestionado en las últimas horas han estado relacionadas con el viento: caídas de árboles, ramas, mobiliario urbano, cableado, etcétera. En la capital, se ha producido la caída de placas solares en el Colegio Virgen del Mar. La Guardia Civil ha tenido que retirar varias ventanas porque se estaban desprendiendo y desalojar las clases del lado opuesto al viento. Una vez que bomberos han terminado de asegurar los elementos con peligro de caída, los alumnos han continuado sus clases con normalidad. También se ha visto afectado el techo metálico de una iglesia en la localidad también almeriense de Turre.

En la provincia de Cádiz, la Unidad Militar de Emergencias ha estado desplegada en la barriada rural de El Portalillo, donde se trabaja para conseguir bajar el nivel del río Guadalete. Por otro lado, en el municipio de Torre Alháquime prosiguen las labores de limpieza y en la pedanía de Tavizna el operativo de emergencia centra su atención en el estado del puente que da acceso a la población, para evitar que sus vecinos queden aislados.

Además, se está suministrando agua potable a los vecinos de Zahara de la Sierra, donde se sigue manteniendo la máquina generadora de agua atmosférica; mientras que en Benamahoma continúan los desprendimientos en las calzadas y solo se puede abrir la vía de acceso en las ventanas horarias establecidas por las autoridades para garantizar suministros. La mejora de las condiciones climatologías ha permitido la reanudación del tráfico marítimo en el puerto de Algeciras.

En Huelva, la mayoría de los ríos están en nivel verde, salvo el arroyo La Rocina que permanece en amarillo, pero con tendencia descendente. En Sanlúcar de Guardiana se ha producido, durante la mañana, una crecida por el desembalse del Alqueva (Portugal) que ha tenido incidencia en la anegación del puerto deportivo y la playa fluvial. De otra parte, se prevé que las ocho personas desalojadas de un camping en Isla Cristina puedan volver a sus tiendas el lunes.

En Granada, en concreto, en Pinos Puente, un muro de un patio ha caído sobre el tendido eléctrico en la Calle Jazmines de la pedanía de Casanueva. Hay afectación en todo el tendido eléctrico y la calle permanece cortada.

La situación en la provincia de Jaén es muy similar a la de las últimas horas y, debido a las lluvias que se siguen registrando en la provincia, no se prevé una mejoría hasta comienzos de la semana que viene. La UME mantiene la vigilancia de las zonas inundables.

DIEZ MUNICIPIOS MALAGUEÑOS CONTINÚAN SIN SUMINSTRO DE AGUA

En lo que respecta a Málaga, esta mañana ha empezado a aliviar la presa de Montejaque: a las 8,42 horas ha entrado el agua en el sistema de alivideros y a las 9,02 horas se ha puesto en carga el sistema de sifones para desembalsar. La instalación está evacuando unos 200 m3 por segundo. El operativo de emergencia se ha mantenido desplegado en el margen de la ribera para evitar riesgos y el Plan sigue muy de cerca la evolución e incidencia en el río Guadiaro; por el momento, todo discurre sin novedad y según lo previsto. En la provincia malagueña, diez municipios continúan sin suministro de agua potable y su abastecimiento se está cubriendo con Cruz Roja.

En la provincia de Sevilla el suceso más destacado ha tenido lugar en la capital hispalense, una palmera ha caído sobre un coche que circulaba por la avenida Kansas City, quedando una persona atrapada en su interior que ha sido rescatada, estabilizada y trasladada estable a un centro hospitalario. En la calle San Jacinto de Sevilla capital, un árbol de grandes dimensiones ha caído en la calzada, obstaculizando el tráfico, aunque sin provocar heridos. En distintos puntos de la provincia se han atendido requerimientos por caídas de elementos del mobiliario urbano.

Cruz Roja ha informado, en el comité de operaciones del Plan, que durante la jornada del jueves finalizó la limpieza de los lugares afectados en Mogón (Jaén), hoy viernes se han iniciado las labores en El Portal (Cádiz) y este fin de semana se baraja la posibilidad de terminar las labores de reacondicionamiento en Córdoba.

Los servicios sanitarios han realizado dos incidencias asistenciales en Ronda: en el polideportivo se atendió un infarto de uno de las personas desalojadas que se consiguió estabilizar y se trasladó al hospital de la Serranía; mientras que en San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba) se trasladó a dos pacientes electrodependientes a la Carlota, debido a un corte de luz.

Por su parte, el Grupo de Asesoramiento de Desastres y Emergencias (GADE) ha informado que ayer se realizaron trabajos de Geofísica, en colaboración con Guardia Civil y con el Instituto Andaluz Universitario de Geofísica de la Universidad de Granada y en la jornada de hoy han vuelto a visitar la localidad de Benamejí para analizar un deslizamiento en la zona.

MÁS DE 150 VÍAS AFECTADAS

La Dirección General de Tráfico informa que hoy viernes hay un total de 151 vías afectadas por las incidencias meteorológicas en Andalucía. De ellas, la mayoría se concentra en la provincia de Cádiz (un total de 46), seguida de Granada (27), Córdoba (24), Málaga (15), Sevilla (13), Jaén (doce), Huelva (once) y tres en Almería.

En cuanto a los motivos de afección a las vías, 60 de ellas están dañadas por los efectos de las inundaciones, 45 por desprendimientos en la calzada y 37 por daños en la vía; el resto se reparten entre nevadas, avalancha, hielo y obstáculos fijos.

La EMA mantiene a disposición del CSIC los medios aéreos con los que se están inspeccionando las zonas más afectadas por las borrascas y también la patrulla de drones, tanto del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) de la EMA, como de los Agentes de Medio Ambiente.

Un total de 31 efectivos de EMA Infoca ha intervenido durante la jornada de este viernes centrando su actuación en las provincias de Málaga, Córdoba y Cádiz. El trabajo de los operativos ha estado enfocado en labores de recuperación de infraestructuras, servicios de retirada de arbolado y vigilancia de cauces, entre otras funciones.

En Málaga se ha intervenido en Benarraba, Genalguacil, Ronda, El Burgo, Estepona, Casares, Arriate, Málaga capital, Cortes, Benaoján y Archidona. En la provincia de Córdoba las actuaciones de EMA Infoca se han localizado en el aeropuerto de la capital, Priego y en Palma del Río; mientras que en Cádiz se ha actuado en Grazalema, Torre Alháquime y Jimena.