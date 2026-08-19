Andalucía supera a mediados de agosto los 3,5 millones de afiliados a la Seguridad Social

Archivo - Fachada de una oficina del (SEPE), a 28 de febrero de 2023 en Sevilla, (Andalucía, España).Recursos de oficinas Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) - Francisco J. Olmo - Archivo

SEVILLA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha alcanzado los 3.587.486 afiliados a la Seguridad Social ocupados en la primera quincena de agosto, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en una nota de prensa, en el conjunto nacional los datos de afiliación al sistema se mantienen al alza un mes más. De este modo, descontando la estacionalidad y el efecto calendario, la cifra de afiliación se sitúa en 22.318.994 ocupados en la primera quincena de agosto, lo que supone un aumento de 668.503 afiliados en los últimos doce meses, reflejando un 3,09% más y alcanza así el nivel más alto de la serie desestacionalizada.

Además, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que "la mejora de la calidad del empleo y el crecimiento sostenido del mercado de trabajo en España se continúan consolidando gracias a la reforma laboral". "Se han creado 452.947 empleos desde final de 2025 hasta la primera quincena de agosto", ha añadido.

Asimismo, desde diciembre de 2022, se han sumado 2.031.098 ocupados en la serie ajustada, cifra que asciende hasta los 2.560.752 tomando por referencia diciembre de 2021, antes de la entrada en vigor de la reforma laboral.

Por otra parte, en las dos últimas quincenas, el crecimiento en la serie desestacionalizada ha sido de 63.669 afiliados, lo que supone un incremento del 0,29%.