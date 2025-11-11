Por Andalucía tacha de "provocación" de Moreno a los andaluces el nombramiento del nuevo viceconsejero de Sanidad

Archivo - La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. A 24 de julio de 2025, en Sevilla (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha tachado este martes de "completa provocación" del presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "hacia la ciudadanía andaluza" el nombramiento de Nicolás Navarro Díaz como nuevo viceconsejero de Sanidad, en el marco de la reestructuración que se está llevando a cabo en la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias que dirige Antonio Sanz.

En un audio remitido a los medios de comunicación, la también dirigente de Izquierda Unida (IU) en Andalucía se ha pronunciado así acerca de dicho nombramiento de Nicolás Navarro que acordó el Consejo de Gobierno andaluz en su reunión de este pasado lunes. El nuevo viceconsejero era vicepresidente primero de la Diputación de Granada, portavoz y diputado delegado de Presidencia y Proyectos Estratégicos en el organismo provincial granadino, y también jefe de Urgencias y médico de Urgencias en el Hospital Universitario HLA Inmaculada (grupo Asisa) de Granada.

Inma Nieto ha criticado que "en el momento en el que más está exigiendo, y con más vehemencia, que se defienda la sanidad pública de los destrozos y de las privatizaciones a las que lo somete el PP", el presidente de la Junta y del PP-A "se despacha con el nombramiento de un alto cargo de su partido, cargo público de su partido y que, además, trabaja en una empresa privada de la sanidad".

La portavoz de Por Andalucía ha subrayado que dicha compañía en la que trabajaba el nuevo viceconsejero mantiene "unas relaciones muy fluidas con la Junta de Andalucía", así como ha censurado la "puerta giratoria" que se da en este caso con Nicolás Navarro, que pasa "de esa empresa a la Consejería" de Sanidad, "como en su momento intentó" el Gobierno andaluz que ocurriera con el anterior viceconsejero de Salud Miguel Ángel Guzmán, que podría haber pasado "desde la Consejería hacia la empresa" Asisa tras dejar dicho cargo en la Junta, según ha puesto de relieve Inma Nieto.